Сезонът на отчетите и влизането на SpaceX в Nasdaq 100 ще бъдат във фокуса на пазарите

Тази седмица ще бъде белязана от две важни нови събития: космическата компания на Илон Мъск SpaceX ще бъде включена в индекса Nasdaq 100, а новият сезон на тримесечните финансови отчети ще започне с резултатите на PepsiCo и Delta Air Lines, пише Investing.com.

Междувременно се очакват ключови данни за европейските икономики по отношение на инфлацията и производството.

Ето какво ще движи пазарите през следващите дни.

Данните от Европа

За Стария континент седмицата започва с акцент върху доклада за фабричните поръчки в Германия през май, а във вторник се очакват данни за индустриалното производство в страната през същия месец.

В четвъртък германските власти ще оповестят информация за търговския баланс през май.

В петък ще бъдат публикувани окончателните данни за инфлацията във Франция и Германия през юни на фона на притесненията за ценовия натиск, причинен от шока при енергийните разходи заради войната на САЩ и Израел в Иран. В същия ден се очаква и публикуването на доклада за потребителския климат в Швейцария през миналия месец.

SpaceX и сезонът на отчетите

Очаква се компанията на Илон Мъск SpaceX, която развива дейност в областта на космическите технологии, комуникациите и изкуствения интелект (AI), да стане част от Nasdaq 100 преди началото на търговската сесия във вторник. Индексът включва едни от най-големите нефинансови компании, листнати на борсата Nasdaq, и често се използва като ориентир за технологичния сектор.

Включването на SpaceX в него ще увеличи интереса към акциите ѝ, тъй като много инвестиционни фондове следват структурата на основните борсови индекси и ще трябва да добавят компанията в портфейлите си. SpaceX вече е част от измерителя Russell 1000 и от някои индекси на S&P Dow Jones Indices, но все още не е включена в американския широк борсов показател S&P 500.

Първите седмици от борсовата търговия с акциите на SpaceX се характеризираха със силна волатилност. В края на миналата седмица книжата затвориха на ниво от 162 долара, което е над цената им при дебюта на 12 юни. По-рано цената им достигна връх от над 225 долара, което помогна на SpaceX за кратко да изпревари Amazon по пазарна капитализация, а впоследствие спадна до 147 долара. Анализаторите не очакват цената на акциите да се стабилизира в близко бъдеще.

Тази седмица инвеститорите ще получат по-ясна представа и как икономическата несигурност и колебанията в цените на петрола заради войната на САЩ и Израел в Иран се отразяват върху потребителите. Очаква се сезонът на отчетите да започне през следващите дни, когато PepsiCo и Delta Air Lines ще публикуват последните си тримесечни финансови резултати.

PepsiCo обяви намаления на цените през зимата, след като производители на храни и напитки предупредиха, че геополитическото напрежение и причиненото от него ускоряване на инфлацията карат потребителите все по-често да избират по-евтини продукти вместо стоки на пълна цена.

От своя страна, Delta Air Lines определи търсенето през март като „наистина силно“, но въпреки това американската авиокомпания намали капацитета си и повиши цените на билетите с продължаването на войната.

Икономиката на САЩ

Отвъд Океана в понеделник се очакват данни за индекса на мениджърите по поръчките (PMI) в секторите на услугите и строителството през юни, а във вторник ще бъдат оповестени данни за търговския баланс на САЩ през май.

В сряда ще бъдат публикувани данни за националните запаси от петрол. В същия ден инвеститорите ще могат да се запознаят с протокола от последното заседание на Федералния резерв на 17 юни, когато централната банка на САЩ запази лихвените проценти без промяна.

В четвъртък по традиция се очаква докладът за седмичните молби за помощи при безработица.

Събитията в Азиатско-Тихоокеанския регион

Що се отнася до Азиатско-Тихоокеанския регион, на фокус във вторник ще бъдат данните за разходите на домакинствата в Япония през май.

В сряда ще приключи заседанието по паричната политика на Новозеландската централна банка, като се очаква институцията да запази лихвените проценти без промяна.

В четвъртък инвеститорите ще получат информация за инфлацията в Китай през юни.