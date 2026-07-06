Азиатските индекси не намериха единна посока в понеделник

Пазарите в Азиатско-Тихоокеанския регион започнаха седмицата със смесени резултати, докато инвеститорите преосмислят инвестициите, свързани с изкуствения интелект (AI).

Индексът Kospi в Южна Корея спадна с 0,46% до ниво от 8051,33 пункта, а измерителят на компании с малка пазарна капитализация Kosdaq изтри 2,46% до 847,07 пункта.

Японският бенчмарк Nikkei 225 остана почти без промяна на ниво от 69 737,69 пункта, докато по-широкият показател Topix се повиши с 0,92% до 4101,96 пункта.

Измерителят S&P/ASX 200 в Австралия изтри 0,15% до 8831 пункта.

Хонконгският индекс Hang Seng напредна с 0,97% до 23 576,5 пункта, а показателят CSI 300 в континентален Китай остана непроменен на ниво от 4842 пункта.