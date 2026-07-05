Китайските автомобилни марки отиват в Канада като подготовка за навлизане в САЩ

Само две седмици след като канадският премиер Марк Карни обяви, че ще разреши ограничен внос на електрически превозни средства от Китай, най-големият износител на автомобили в страната, Chery, проведе първите си срещи с дилъри на автомобили. Междувременно BYD планира да отвори шест търговски представителства в Канада, пише Ройтерс.

Lotus, производител на луксозни спортни автомобили, собственост на китайския автомобилен гигант Geely, планира да отвори половин дузина търговски обекта в страната до края на годината. А държавният автомобилен производител Changan събира екип, който работи по навлизането на този пазар.

Агресивните ходове на тези автомобилни производители в Канада контрастират със скромните перспективи за продажби в страната. Канада одобри внос само на 49 000 автомобила годишно при мито от 6,1%. Тези обеми ще нараснат до едва 70 000 автомобила за пет години.

Защо тогава китайските марки навлизат на този пазар, когато не се очаква особена възвръщаемост на инвестициите?

Канада предлага нещо далеч по-ценно: перфектният плацдарм за това, което много експерти в индустрията смятат за неизбежното нахлуване на китайски автомобили в САЩ въпреки настоящите политики, които ефективно забраняват подобен внос.

„Определено имаме идеята да продаваме автомобили в САЩ“, изтъква пред Ройтерс президентът на Chery International Джан Гуйбинг. „Всички определено имат тази идея“, добавя той.

Канада предлага повече от географска близост за постигане на амбициите на китайските автомобилни производители относно САЩ. За разлика от Мексико, където по-евтините автомобили властват на пазара, автомобилният пазар в Канада е почти идентичен с този на САЩ по отношение на вкусовете на потребителите и индустриалните регулации.

Единствената съществена разлика е размерът на пазара: 1,9 милиона продадени автомобила за миналата година в Канада срещу над 16 милиона продажби в САЩ.

Китайската конкуренция ужасява автомобилните производители в американската индустрия, чиито продажби в Китай, най-големият автомобилен пазар в света, се сринаха през последните години.

Китай се превърна в най-големия износител на автомобили в света, изпреварвайки Германия, Япония, Мексико, Южна Корея и САЩ, до голяма степен благодарение на бензиновите автомобили, изместени от бързо електрифициращия се китайски пазар.

Китайските производители в момента са блокирани от високите американски мита и забраната за китайски хардуер и софтуер в свързани автомобили. Американските законодатели работят за кодифициране на тази забрана, опасявайки се, че президентът на САЩ Доналд Тръмп може да сключи голяма търговска сделка с китайското правителство, свързана с автомобилите. Тръмп публично намекна няколко пъти, че може да позволи на китайските производители да влязат в страната, ако построят фабрики в нея.

Американците, нетърпеливи да пробват китайските модели, вероятно ще потърсят начини да прекарат превозни средства през границата с Канада.

Алиансът за автомобилни иновации заяви, че търговското споразумение между Канада и Китай „създава потенциална задна врата за китайски марки да навлязат на американския пазар“, където те биха представлявали рискове за икономиката и националната сигурност.

Групата също така категорично се противопоставя на идеята за строеж на американски фабрики, които да се управляват от китайски марки.

„Изкривяванията на пазара и рисковете за автомобилната индустрия в САЩ са фундаментално едни и същи, независимо дали тези превозни средства са внесени или произведени в страната“, подчертава организацията.