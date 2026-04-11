Електромобилите олицетворяват грешките в индустриалната политика на САЩ

Почти пет години след началото на големия експеримент с индустриалната политика на САЩ, следва да се оценят резултатите. Ако се съсредоточим върху електрическите превозни средства, резултатите не са добри – загубите се увеличиха, американското технологично превъзходство намаля, а броят на „ фабриките-призраци “ расте, пише в коментар за Bloomberg Скот Линциком.

Може би най-лошото е, че щетите бяха напълно предвидими. Големите индустриални инвестиции се нуждаят от стабилност в рамките на десетилетия, но съвременната политика на САЩ прави това почти невъзможно. Електромобилите са пример за това разминаване между целите и реалността.

Политическата нестабилност отдавна е предизвикателство за индустриалната политика. Местата в Конгреса се сменят на всеки две години; президентският пост на всеки четири; а Америка е държава, която често се разочарова от управляващата политическа партия. Днешната хиперпартийна среда обаче увеличава риска икономическата политика да се промени радикално от избори на избори, както и малките мнозинства и екосистемата на дигиталните медии, която може да национализира надпреварата за Конгреса за една нощ. А индустриите, изградени около политиките на една партия, могат да пострадат, когато нейният конкурент поеме властта.

И все пак, дори по стандартите на Вашингтон, последните новини около загубите заради отстъплението от електрификацията при колите са шокиращи. Ford Motor Co. обяви през декември, че ще отчете допълнителни разходи за преструктуриране в размер на 19,5 млрд. долара. General Motors Co. последва това като обяви отписване в размер на 7,6 млрд. долара. Stellantis NV засенчи всички, след като обяви удар от 22,2 млрд. евро (25,5 млрд. долара), както и първата си годишна загуба в историята. Honda Motor Co. реализира допълнителни разходи от 15,7 млрд. долара, докато щетите за Volkswagen AG достигат 5,9 млрд. долара.

Само за тези пет автомобилни компании общият удар надхвърля 74 млрд. долара, като е възможно сумата да продължи да расте, когато се добавят още играчи – особено за производителите на батерии, компоненти и зарядна инфраструктура. Расте и броят на анулираните зелени проекти в САЩ – Kore Power в Аризона, Aspen Aerogels в Джорджия, Freudenberg и Gotion в Мичиган, обектите на съвместното предприятие на Ford и SK On в Кентъки и Тенеси.

Според инструмента на Atlas Public Policy, обявените инвестиции в производството на електрически превозни средства и батерии в САЩ са достигнали отрицателните 21 млрд. долара през 2025 г., което означава, че анулираните инвестиции са надвишили новите ангажименти, а 90 инвестиции, свързани с електромобилите, обявени след 2020 г., са били прекратени.

Други проекти, като например мястото, където е трябвало да се изгради заводът за електрически превозни средства на VinFast в Северна Каролина, технически все още са в ход, но са били отлагани или съкращавани многократно.

Както Wall Street Journal съобщи, в цялата страна вече има „десетки запустели или рядко използвани заводи за части за електрически превозни средства“.

Към днешна дата причината за срива при електромобилите в Америка е добре известна: американските компании значително надцениха както потребителското търсене, така и трайността на държавната подкрепа. По време на администрацията на президента Джо Байдън правителството силно фаворизира електромобилите по множество канали. Законът за инвестиции в инфраструктура и работни места от 2021 г. отдели 15 млрд. долара за електромобили и зарядна инфраструктура. Законът за намаляване на инфлацията (IRA) от 2022 г. предостави на шофьорите данъчен стимул от 7500 долара за закупуване на електромобил, произведен в Америка, и задели милиарди долари под формата на други стимули за производителите по цялата верига на доставки. А в началото на 2024 г. Агенцията за опазване на околната среда значително затегна федералните разпоредби за емисиите, за да наклони регулаторните условия в полза на електромобилите.

За частните компании и инвеститорите сигналът от Вашингтон беше ясен и те отговориха с мащабни инвестиции. Щатските и местните власти също се отзоваха, като предоставиха на проектите не само с пари от данъкоплатците, но и земя, инфраструктура и друга непарична подкрепа. Общо 13 щата са разпределили над 17 млрд. долара под формата на стимули, свързани с електрическите превозни средства, между 2021 и 2023 г.

След като спечелиха изборите през 2024 г., Доналд Тръмп и републиканците в Конгреса прекараха последната година в систематично премахване на голяма част от подкрепата за електрическите превозни средства, която Байдън и демократите бяха предоставили. Едно от новите законодателства отмени данъчните облекчения за електромобилите и премахна глобите за неспазване на изискванията за емисиите. Министерството на енергетиката отмени агресивната програма за кредитиране на чиста енергия на Байдън; Министерството на транспорта спря федералното финансиране за заряднатта инфраструктура; а Агенцията за опазване на околната среда отмени разпоредбите за емисиите.

Междувременно американските потребители не бяха особено силни привлечени от електрическите превозни средства. Данните както от проучванията на общественото мнение, така и от регистрациите на превозни средства показват силна подкрепа за електромобилите сред демократите, както липса на интерес сред републиканците. Част от това различие отразява демографските и географските характеристики, но проучванията показват, че голяма част от него се дължи на партийни настроения.

Тъй като половината страна е скептична към електромобилите и правителствената подкрепа избледнява, продажбите спаднаха рязко, а бизнес аргументите за много от планираните инвестиции се сринаха.

Автомобилните компании ограничават производството, за да отговорят на „естественото търсене“ на електромобили и хибриди, а техните доставчици нямат друг избор, освен да последват примера им. Резултатът е не само милиарди долари от данъкоплатците на вятъра, но и още милиарди долари пропилян капитал и други ограничени ресурси, които бяха посветени на електромобили не по икономически, а по политически причини.

Като се имат предвид обезценките, субсидиите и блокираните активи, общите загуби около електромобилите в САЩ вероятно вече са надхвърлили границата от 100 млрд. долара.

Спецификата на IRA задълбочава проблема. Милиарди долари под формата на нови федерални субсидии – повечето от които са приети по партийна линия – станаха политическа мишена за демократите, които често водят кампании в защита на възхода на индустриалното строителство, известен „Байдъномика“. Всичко това предизвика предвидима негативна реакция сред републиканците, а електрическите превозни средства се превърнаха в основна мишена. Независимо от достойнствата им, автомобилите започнаха да се възприемат като културно „син“ продукт, подкрепян от „сините“ мнозинства във Вашингтон, и след това използвани от същите тези мнозинства за поддържане на политическата им власт. Презрението на републиканците към технологията може да не е оправдано, но политическата им съпротива може и е.

Когато IRA стана закон, поддръжниците му не се ангажираха сериозно с политическия риск, избирайки вместо това да вярват, че концентрирането на инвестиции, свързани с електрически превозни средства, в доминирани от републиканците щати ще неутрализира партийния отпор. Едва след като Тръмп отхвърли федералната подкрепа за чиста енергия, някои застъпници на IRA започнаха да признават, че приемането на „законопроект само за демократите“ и след това представянето му „като емблематичното постижение на Байдън в областта на климата“ може да накара републиканците да искат да го премахнат, когато политическото махало тръгне в тяхната посока.