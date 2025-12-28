Митата на САЩ успяха да променят икономическата логика в автомобилния сектор

2025 година бе поредното доказателство, че в политиката и икономиката няма нищо сигурно – както у нас, така и по света. Investor.bg обобщава най-важното от изминалите 12 месеца в годишната си секция „Икономиката през 2025“.

Решението на администрацията на американския президент Доналд Тръмп да наложи мита върху вноса на автомобили през 2025 г. предизвика верижна реакция в глобалната автомобилна индустрия - резки промени в цената на акциите на много компании от сектора, низходящи корекции в прогнозите за печалбата, предупреждения за повишаване на цените за потребителите, намаляване на производството и преразглеждане на веригите на доставка. В краткосрочен план ударът се насочи към вносни обеми от превозни средства на стойност стотици милиарди евро, докато в средносрочен план се прави преоценка на разходите, по-специално на работната сила и производствения капацитет.

Американските мита не засегнаха само вноса на готови автомобили. Те обхванаха и 150 категории авточасти (двигатели, скоростни кутии, литиево-йонни батерии и др.), което постави доставчиците в ролята на първи пострадали. Малки и средни по големина доставчици, с ограничени възможности за прехвърляне на разходите, са изложени на реална опасност от ликвидни проблеми. Големите играчи обявиха съкращения на производството и работната сила или заложиха на продажбата на активи.

Европейският съюз (ЕС) и редица други развити икономики стартираха преговори със САЩ за промяна в търговските условия, като впоследствие беше постигнато частично облекчение за европейския внос. Това се отнася до вноса от някои европейски държави, където налозите бяха намалени до 15% със задна дата от 1 август.

Анализ на Center for Automotive Research (CAR) посочва, че допълнителните разходи около митата за индустрията в САЩ през 2025 г. могат да достигнат 107,7 млрд. долара. От тях само за трите големи американски концерна - General Motors, Ford Motor Co. и Stellantis, се очакват допълнителни разходи за около 41,9 млрд. долара.

Митото може да добави средно 8722 долара към цената на вносно превозно средство в САЩ и около 4239-4911 долара към тези, сглобени в САЩ с вносни части.

На фона на тези оценки, водещи автомобилни компании предупредиха за реалната опасност от повишение на потребителските цени, спад на продажбите и редуциране на производство.

Goldman Sachs изчислява, че поскъпването на новите коли в САЩ заради митата може да достигне диапазона 2000-4000 долара в рамките на 6-12 месеца. В резултат на това банката понижи прогнозата си за обема на продажбите в САЩ през 2025 г. с почти 1 млн. автомобила спрямо първоначалната оценка.

Някои от най-големите международни производители вече усещат удара от митата. Финансовите отчети на Volkswagen Group показаха, че оперативната печалба на групата през втората половина на 2025 г. е спаднала с близо 29%.

Търговски удар от американските мита върху вноса на автомобили. Графика: Investor.bg

Междувременно Hyundai Motor предупреди официално своите дилъри в САЩ, че "текущите цени не са гарантирани" и могат да бъдат променени за коли, продадени след 2 април.

Автомобилната верига на доставки също е притисната. За много производители нужните части минават през няколко държави, преди да стигнат до монтажната фабрика. CAR предупреждава, че сложната верига означава, че прогнозите за разходите за мита в размер на повече от 107 млрд. долара може да се окажат консервативни.

S&P Global Mobility прогнозират, че глобалните продажби на леки автомобили ще изостанат от първоначалните прогнози, налични преди налагането на митата. Сега анализаторите очакват спад с около 793 хил. автомобила през 2025 г. За 2026 г. те очакват понижение на глобалните продажби с 1,05 млн. превозни средства.

Прогнозите за производството в Северна Америка също са ревизирани: за 2025 г. се очаква спад с около 128 млн. автомобила, докато за 2026 г. прогнозата за свиване от 14,2 до 14,6 млн. автомобила.

Влияние върху европейската автомобилна индустрия

Обемът на износ на европейски автомобили за САЩ е значителен: според Европейската асоциация на автомобилните производители (ACEA) само през 2024 г. ЕС е изнесъл към САЩ коли в размер на около 38,9 млрд. евро, около една четвърт от износа на автомобили на ЕС за световния пазар. Това означава, че мярката на САЩ засяга значима част от европейската автомобилна индустрия, в това число производители, доставчици и свързаните с тях вериги на стойност.

ACEA призовава за диалог и намиране на решения отвъд митата, предупреждавайки, че търговските бариери представляват “сериозна заплаха” за трансатлантическата търговия, създавайки риск от верижна интеграция и за конкурентоспособността на европейските производители. Според оценки на европейски индустриални групи общият удар върху сектора в региона може да надхвърли 80 млрд. евро, ако се отчетат както директният износ на автомобили, така и компоненти.

