Само 11% от европейците смятат САЩ за съюзник

Само 11% от европейците в 15 страни считат САЩ за съюзник, което е историческо дъно и е спад спрямо 16 на сто преди половин година и 22% през ноември 2024 г., сочи допитване, публикувано от Европейския съвет за външни отношения и цитирано от Ройтерс.

Данните, публикувани преди срещите на върха на Г-7 и НАТО, показват отслабващото доверие на Европа във Вашингтон като надежден партньор в областта на сигурността. Мнозинствата във всички страни, включени в допитването, са изразили съмнения, че САЩ ще помогнат за отбраната им в случай на атака.

С четири процентни пункта е нараснал делът на европейците, които подкрепят увеличаване на националните разходи за отбрана спрямо миналата година. Италия е единствената страна, където ясно мнозинство от населението остава против.

47% от анкетираните в региона подкрепят идеята за колективен дълг на ЕС за финансиране на инициативи в сектора на отбраната, като най-силната подкрепа е регистрирана в Португалия (59%), Дания (56%) и Нидерландия (55%).

Повечето анкетирани искат намаляване на зависимостта от американска военна техника в полза на европейски алтернативи, като Дания, Нидерландия и Швеция отчитат най-високата подкрепа за „купувай европейското“.

Полша е единственото изключение, като мнозинството анкетирани подкрепят увеличени покупки на американски оръжия, докато анкетираните в Германия, Италия и Унгария са проявили значително разделение по въпроса.

Съпротивата срещу съкращаването на вътрешни държавни разходи с цел увеличаване на бюджетите за отбрана остава силна в Италия (63%), Австрия (59%) и Германия (56%).

Относно енергийната политика 44% от европейците са против възобновяване на вноса на петрол и газ от Русия въпреки нарастващите цени.

Повечето анкетирани продължават да подкрепят Украйна като съюзник или стратегически партньор, въпреки че отслабва консенсусът относно изпращането на мироопазващи сили в Украйна след войната или разширяването на ЕС на изток.

Мнозинството от анкетираните във всички страни, с изключение на България, счита, че отношенията между САЩ и Европа ще се подобрят, когато американският президент Доналд Тръмп напусне поста.

Допитването е осъществено през май 2026 г. с комбинация от методи на социологически агенции, включително Mandate ⁠Research ​и YouGov, като са взети мненията на хора на възраст от 18 години нагоре в Австрия, България, Дания, Естония, Франция, Германия, Унгария, Италия, Нидерландия, Полша, Португалия, Испания, Швеция, Швейцария и Великобритания.