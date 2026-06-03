Как да изберем хибриден автомобил?

Освен ако годината ви на раждане не започва с двойка, вероятно си спомняте колко лесно нещо беше да си избере човек кола преди двайсетина години. Жена ви избираше цвета, след това трябваше да видите за колко коня ви стигат парите, и да вземете единственото наистина важно решение: бензин или дизел. В наши дни обаче, за да си купите нова кола, трябва да вземете дори повече решения, отколкото за да си купите кафе в някоя модерна верига.

От два вида задвижване до двайсет

Някогашните два вида задвижване все още съществуват, макар и леко гузно и на заден план. Но освен тях, има още поне половин дузина нови. И невинаги е лесно да се ориентира човек кое какво е.

Имате меки хибриди, които могат да са 48-волтови, 24-волтови и даже 12-волтови.

Имате плъг-ин хибриди с най-различни размери на батерията.

Имате пълни хибриди, които могат да са паралелни, серийни или, най-често, комбинация от двата режима плюс още няколко в добавка.

А освен това има и поне още два-три по-екзотични вида задвижане, без да броим електромобилите и водородните горивни клетки.

Въпросът е коя от всички тези системи е най-добра. А отговорът е... зависи.

Електромобилът като решение за всички бе грешка

Вече едва ли някой ще оспори, че Европа допусна грешка, като се опита силом да наложи чистите електромобили като единственото решение за бъдещето. Отличен избор за едни потребители, те са все още неподходящи за други. Хибридите, в цялото си удивително многообразие, компенсират това. Те предлагат технологии по индивидуална мярка - скроени за всяка употреба, всеки начин на живот, всяко местожителство.

Марката, която дава пълния набор задвижвания

В шестте епизода на новата ни поредица "Технологии по мярка" ще се спрем върху предимствата и недостатъците на всяка от тези технологии, за да изберете онази, която най-добре ви пасва.

За демонстрация ще ни послужат електрифицираните модели на Renault. От една страна, френският гигант разполага с пълния набор от тези технологии в актуалната си гама, и си остава един от пионерите в електрическата мобилност. От друга, някои от решенията в хибридите на Renault са наистина последен писък на технологиите, различни от всичко друго на пазара. Но преди да погледнем към различните типове хибриди, трябва да отговорим на най-основния въпрос: за какво са ни те?

Електрификацията не е заради екологията, а заради икономиката

Повечето хора вероятно смятат, че причината да се докараме дотам, причината да усложним толкова много автомобилния свят, е екологична - свързана с неща като Зелената сделка и спасяването на полярните мечки.

Истината е, че основната причина електромобилите и хибридите да станат толкова популярни изведнъж, е икономическа.

Тази причина засяга в особена степен Европа - най-бедния на ресурси континент, принуден да внася над две трети от енергоносителите си отвън. И да плаща по половин трилион евро годишно на доставчици, които невинаги са особено приятелски настроени. В последните години тази сума намаля до около 340 млрд. евро - за което немалка заслуга имат и хибридните автомобили.

По 1 литър гориво, спестен от 1,6 милиарда автомобила...

За да се движи един класически автомобил, двигателят с вътрешно горене превръща химичната енергия, която се съдържа в горивото, първо в топлинна (чрез горене) и после в механична (когато разширяващите се газове задвижат буталата). Това става с доста големи загуби - обикновено почти две трети - но нямаше да е такъв проблем, ако след потегляне мажеше просто да продължите да се движите непрекъснато.

В истинския живот обаче честичко се налага да спрете - и тогава механичната енергия, получена от вашето скъпоценно гориво, пак се превръща в топлинна, но вече без никакъв шанс да я използвате повторно.

Тази топлинна енергия се разсейва от спирачните дискове и накладки в атмосферата и допринася, макар и съвсем минимално, полярната мечка да остане без закуска. Но ако оставим шегите настрана, тази загуба на енергия при спиране, умножена по 1,6 милиарда автомобила по света, умножена по 365 дни в годината, дава едно колосално число.

Хибридите са шанс да намалим значително това число.

Не всички хибриди са равни

За съжаление обаче, тези технологии далеч не идват даром. Колкото по-сложна става системата за задвижване на автомобила, толкова повече ресурси и емисии изисква производството й. И толкова повече набъбва цената за крайния клиент. В зависимост от употребата, при някои клиенти разликата се изплаща. При други - не. Тъкмо затова и на пазара има толкова много различни хибридни системи.

Какво е хибрид? Думата произлиза от латинското hybrida, кръстоска между два животински вида. Но в автомобилния си смисъл означава кола, задвижвана от два различни източника на енергия - най-често двигател с вътрешно горене и електромотор с батерия.

Каква е разликата между MHEV, HEV или PHEV? Отговора и първия епизод от "Технологии по мярка" вижте в Automedia.bg