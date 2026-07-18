Ограниченията на Унгария за сектора на електромобилите изправят на нокти китайските компании

Унгарският електромобилен сектор, оценяван на 20 млрд. долара, който дълго време се ползваше от защитата на бившия премиер Виктор Орбан, е изправен пред решаващ момент, тъй като новите ръководители на страната предприемат строги мерки срещу нарушенията на екологичните норми и планират да повишат данъците, пише Bloomberg.

Правителството планира да въведе най-строгите екологични правила в ЕС, като повиши налозите върху замърсители и прекрати щедрите данъчни облекчения за международните компании, съобщи премиерът Петер Мадяр късно в петък. Мерките са част от мащабна реформа за пребалансиране на корпоративното данъчно облагане в страната, допълни той.

Това поставя под напрежение най-вече компании от Китай, тъй като страната заложи силно на Унгария като трамплин към пазара на ЕС и изгради там едни от най-големите си заводи за батерии, както и първия завод в блока на лидера в производството на електромобили BYD. Те бяха сред най-големите ползватели на унгарските субсидии.

Петер Мадяр на посещение в завода на Mercedes в Кечкемет на 13 юли. Снимка: Akos Stiller/Bloomberg

Убедителната победа на Мадяр на изборите през април се дължеше отчасти на общественото недоволство срещу заводите за батерии и на опасенията от замърсяване на почвата, въздуха и водата след години на разхлабено прилагане на законите при 16-годишното управление на Орбан. Един от първите ходове на бившия премиер след завръщането му на власт през 2010 г. беше да премахне Министерството на околната среда.

Давид Витези, унгарски министър на транспорта и инвестициите, в Будапеща, 14 юни, Снимка: Kristof Juhasz

„Няма компромис, няма гъвкавост относно спазването на всички екологични правила“, заяви транспортният министър Давид Витези в интервю за Bloomberg. „Това правителство няма да си затвори очите в нито един момент само заради китайските промишлени интереси, ако не се придържат към всички унгарски закони“, допълни той.

Признаците за промяна са очевидни. Миналия месец правителството спря дейността на Semcorp, китайски производител на сепараторни фолиа за литиево-йонни батерии за електромобилната индустрия, след като установи, че подземните води под завода са били замърсени.

Semcorp се намира в индустриален парк около източния град Дебрецен, дългогодишен бастион на Орбан, който се изплъзна от влиянието му поради нарастващия гняв срещу заводите за батерии.

До Semcorp китайският производител на батерии Contemporary Amperex Technology завършва завода си за 8,4 млрд. долара, най-голямата единична инвестиция в историята на Унгария.

Тя също е обект на проверка заради предполагаемо замърсяване, след като през май около завода бликна зеленикава течност. CATL посочи в изявление за Bloomberg, че водата е била оцветена с неотровно вещество като част от изпитания за течове в резервоара за съхранение. Тя призна, че подизпълнителят ѝ е действал неправилно, като е изпуснал течността в канализационната система и заяви, че компанията ще „се придържа изцяло“ към екологичните правила в бъдеще.

Действията срещу Semcorp съвпаднаха с началото на полицейско разследване срещу BYD, която е подозирана в незаконно преместване на токсична почва от строителния си обект в южния град Сегед към друго място. Министърът на околната среда Ласло Гайдош нарече това „сериозно нарушение“ на екологичното ѝ разрешително. BYD отрече да е извършвала нередности.

Строителство на завод за батерии за електромобили на Contemporary Amperex Technology близо до Дебрецен, Унгария, през 2023 г. Снимка: Akos Stiller/Bloomberg

Тази седмица BYD назначи бившия външен министър на Орбан Петер Сиярто за новия си глобален ръководител на външните отношения, ход, който разбуни духовете в администрацията на Мадяр. Сиярто беше ключовата фигура в привличането на инвестиции в електромобили в Унгария и бе насочил стотици милиони долари под формата на държавни субсидии към тях, включително BYD. Той е разследван и заради връзките си с Кремъл.

„Сега на всички е ясно защо той лобираше за китайските автомобилни и батерийни производители, като пожертва унгарските води и рискува здравето на унгарците“, заяви Мадяр в сряда.

Шоурум на BYD в Будапеща. Снимка: Akos Stiller/Bloomberg

Новото внимание се забелязва и в Китай. Базиран в страната съветник, който преди организирал инвестиционни обиколки за китайски компании в Унгария, отложил планирано пътуване, след като кметът на Дебрецен призова замърсяващите компании да напуснат Унгария. Човекът, пожелал да остане анонимен, казва, че китайските му клиенти вече виждат повишени рискове при инвестиции в Унгария.

Не това е целта на новото правителство, казва транспортният министър Витези, според когото целта е да се запазят връзките с Китай при спазване на местните и европейските правила и регулации.

Освен инвестициите в електромобили, Унгария завършва работата по железопътна линия между Белград и Будапеща, която е част от глобалната инфраструктурна инициатива на Китай „Един пояс, един път“.

Откакто Витези пое поста през май, изпълнителите начело с държавната компания China Railway Engineering Corporation модернизират линията със сигнални системи, отговарящи на европейските стандарти, за да може тя законно да превозва не само товари, но и пътници.

Витези изрази задоволство от бързината на китайските партньори, като заяви, че им е отнело „половината от времето“, което би било необходимо на европейска компания да го направи. Това според него поставя въпроса за конкурентоспособността на европейските железопътни компании.

Що се отнася до електромобилите, правителството е наясно, че китайските производители на батерии и коли са избрали Унгария не само заради подкрепата на Орбан, но и поради вече силната автомобилна промишленост в страната, казва Витези.

Екосистемата в Унгария включва BMW, Mercedes-Benz и Volkswagen, както и Suzuki, които имат големи заводи в страната.

Тази седмица Мадяр откри разширението на завода на Mercedes в централния град Кечкемет, който главният изпълнителен директор на компанията Ола Калениус нерече „еталон в Европа“.

„В действителност имаме силен икономически съюз между Китай и унгарската икономика предвид нейната зависимост от автомобилния сектор като цяло. Много от китайските батерии отиват в германски коли“, отбелязва Витези.