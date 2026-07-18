Бумът на слънчевата енергия в Германия е изпитание за мрежите, държавата намалява субсидиите

Германия планира да намали субсидиите за възобновяема енергия в рамките на мащабна реформа на системата си за финансиране, тъй като нарастващото производство на слънчева енергия оказва все по-голям натиск върху електроенергийната мрежа в страната, предава Bloomberg.

От 2027 г. новите производители на енергия от възобновяеми източници трябва да получават подкрепа „по начин, който е от полза както за пазара, така и за системата“, се казва в проектозакон, публикуван от Министерството на икономиката късно в петък. Това означава възнаграждаване на проекти, които отговарят по-добре на търсенето на електрическа енергия и не задълбочават претоварването на мрежата.

Според предложението фиксираните тарифи за изкупуване на електроенергия от нови инсталации постепенно ще бъдат премахнати.

Промените може да забавят инвестициите в оншорни вятърни и слънчеви проекти, където предприемачите вече са изправени пред по-високи разходи и намаляващи приходи, тъй като цените на електрическата енергия все по-често стават отрицателни. Въпреки това министерството се придържа към целта си да увеличи дела на възобновяемата енергия в брутното потребление на електроенергия в Германия до 80% спрямо около 58% до 2030 г. и планира допълнителни търгове за вятърни мощности.

Германските тарифи за изкупуване на електроенергия, които обикновено се предоставят за срок от 20 години, и усилията напоследък за намалявае на бюрокрацията, допринесоха за разширяването на капацитета на възобновяемите енергийни източници с рекорден темп. Това доведе до претоварване и принуди операторите временно да ограничат производството. Производителите могат да претендират за компенсации за изгубеното производство.

Развитието на слънчевата енергия в Европа изпреварва съоръженията за съхранение на енергия – капацитет на слънчеви паркове и батерии. Графика: Bloomberg LP

Очаква се държавата да вложи около 16 млрд. евро в подкрепа на възобновяемите енергийни източници тази година, което предизвиква критики, тъй като правителството на канцлера Фридрих Мерц се стреми да ограничи разходите, включително за пенсии и здравеопазване. Допълнителни плащания за ограничаване на производството в размер на до 3 млрд. евро също предизвикаха критики.

Като част от реформата мрежовите оператори ще могат да намалят плащанията за ограничаване на производството за нови проекти в райони, където мрежата вече често е претоварена. Тази разпоредба е смекчена версия на по-ранно предложение, на което инвеститорите се противопоставиха.

За да отговори на изискванията на Европейския съюз, проектът на Закон за възобновяемата енергия ще въведе също таван върху субсидиите и механизъм за възстановяване, който позволява на държавата да си възвърне прекомерните печалби. Това ще доближи системата в Германия до модела „Договори за разлика“, използван във Великобритания, при който държавата доплаща приходите на производителите, когато пазарните цени са ниски, но си възстановява средствата, когато цените надхвърлят предварително определено ниво.

Предложението ще сложи край и на субсидиите за соларни инсталации с мощност под 25 киловата и ще изисква по-големите проекти да се съчетават по-често с батерии, което ще спомогне за пренасочване на електроенергията към вечерните часове. Законопроектът подлежи на промени, тъй като е подложен на обсъждане от заинтересованите страни.