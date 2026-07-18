Западни петролни компании виждат фантастично бъдеще в Ирак

Западни енергийни компании подписаха в петък десетки споразумения с иракски официални представители за петрол, газ и тръбопроводи, като страната членка на ОПЕК се стреми да задълбочи отношенията си със САЩ и да развие алтернативи на Ормузкия проток за достигане на енергийните ѝ източниици до световните пазари, предава Ройтерс.

„Използваме политика на отворените врати“, заяви премиерът Али ал-Заиди чрез преводач по време на бизнес среща на върха между САЩ и Ирак в Търговската камара на САЩ, където иракски официални представители и американски компании в областта на енергетиката, здравеопазването и технологиите подписаха необвързващи споразумения и меморандуми за разбирателство за над 60 млрд. долара. „Всеки, който има проект, може да дойде и да говори с нас. Няма да затрудняваме никого“, каза Заиди.

Войната на САЩ и Израел срещу Иран разтърси съседната страна Ирак и по-широкия Близък изток. Том Барак, пратеник в региона на президента Доналд Тръмп, заяви, че от една страна, войната е създала хаос и объркване, но, от друга, Ирак е „на предни позиции в нов стратегически съюз в областта на сигурността“ заедно със САЩ и други страни.

Заиди посети централата на Chevron в Хюстън в четвъртък преди иракски официални представители да подпишат споразумения с петролния гигант за придвижване на възможното му влизане в иракските петролни находища „Западна Курна 2“ и „Насирия“.

Джейк Спиринг, президент на отдела за развитие на корпоративния бизнес в Chevron, заяви на събитието на камарата, че компанията му ще инвестира в тръбопровод за избягване на Ормузкия проток и ще създаде друг маршрут за износ от Ирак. Подобен тръбопровод може да пренася иракски петрол към западното крайбрежие на Сирия, което се намира на Средиземно море.

Износът на страната беше засегнат тежко от войната, отчасти поради частичното затваряне на протока, през който обикновено преминават 20% от световните доставки на петрол и газ.

В дългосрочен план, по думите на Спиринг, енергийният потенциал на Ирак може да го превърне в еквивалент в Близкия изток на американските центрове за търговия с енергоресурси, известни като Henry Hub за природен газ и Cushing за петрол.

ConocoPhillips съобщи, че е приела да придобие дял от 42% в BP Energy of Kirkuk, като се присъедини към британския петролен гигант BP в преработването на четири петролни находища в Северен Ирак.

BP вижда потенциал

Мег О’Нийл, главен изпълнителен директор на BP, каза, че Ирак има „фантастичен потенциал от гледна точка на приросни ресурси“ и че партньорствата помагат за иракската и световната енергийна сигурност. BP присъства отдавна в Ирак, като участва в откриването на находището в Киркук през 1927 г.

Райън Ланс, главен изпълнителен директор на Conoco, заяви, че компанията му няма дългата история на BP в Ирак, но има опит на предизвикателни места като Северния склон на Аляска.

„Нямаме търпение да донесем нашите технологии, познания, хора и капитал, за да помогнем на иракския народ“, каза Ланс.

Заиди, който е на петдневно посещение в САЩ, се срещна с президента Доналд Тръмп в Белия дом във вторник, който заяви, че страната му сключва много сделки с Ирак, създаващи работни места и за двете страни.