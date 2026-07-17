ЕС планира мерки, за да ограничи пречките пред сливанията на банки

Европейската комисия (ЕК) иска да ограничи политическата намеса при банковите сливания в Европейския съюз (ЕС) и да премахне пречките пред трансграничното банкиране в рамките на блока, за да позволи на кредиторите да се конкурират по-ефективно с по-големите финансови институции от САЩ.

В доклад на ЕС, публикуван в петък, се посочва, че вътрешните бариери пречат на банките от блока да се разширяват, а това ги поставя в неизгодно положение спрямо американските кредитори, които се възползват от икономии от мащаба в един по-интегриран пазар, пише Ройтерс.

Сливанията в ЕС остават до голяма степен в рамките на националните граници. Затова и много банкови групи в ЕС са големи спрямо размера на съответната държавна икономика, но не и спрямо размера на ЕС или икономиката на банковия съюз, или международните конкуренти, пише в доклада.

Неоправданите национални намеси в трансграничните банкови сливания пречат на кредиторите да придобият мащаб на ниво ЕС, за да достигнат критичен размер, казва се още в документа.

Докладът излиза в момент, в който Германия отхвърли предложение от италианската UniCredit да придобие Commerzbank. UniCredit преследва сделка още от 2024 г., но се сблъска със силна опозиция. Това подчертава колко трудно е да се осъществят трансгранични банкови сделки в Европа.

Берлин официално мотивира съпротивата си с цената, предложена от италианската банка. Федералното правителство подчертава също така, че Commerzbank е ключов кредитор за германския бизнес и трябва да остане под германска собственост.

„От наша гледна точка това е погрешно. Ако е приемливо за надзорния орган и органа за защита на конкуренцията, трансграничните сливания са добри неща“, коментира високопоставен представител на ЕС пред агенцията. Източникът добавя, че американските банки изпреварват европейските си конкуренти в много бизнес направления в Европа.

„Основният двигател на конкурентоспособността не е правилникът... а липсата на мащаб“, посочва източникът на Ройтерс.

Изпълнителният орган на ЕС, според доклада, ще предложи мерки за банковия пазар през първото тримесечие на 2027 г. Ще се предприемат и действия срещу страните членки на ЕС, които спъват предложени сливания.

Други предложения биха позволили на трансграничните банкови групи да отговарят на изискванията за капитал и ликвидност повече на ниво компании майки, отколкото по сегашната система с допълнителни изисквания за дъщерните дружества. Премахването на тези ограничения би могло да освободи 230 млрд. евро ликвидни активи, според изчисления, публикувани в доклада.

Предвижда се също така предложението за европейска схема за гарантиране на депозитите да се замени с нов план за гарантиране на влоговете.

Банковата индустрия прие доклада със смесени реакции. Френското банково лоби FBF смята, че докладът съдържа „няколко положителни насоки“, но че са конкретни мерки по ключови въпроси, включително по-добра регулаторна координация и ограничения на специфичните за всяка държава правила.

Кристиан Зевинг, главен изпълнителен директор на Deutsche Bank и президент на Асоциацията на германските банки, призовава за бързи действия и корекции на долната граница на капиталовите изисквания, известна като праг на производството, облекчение за търговското финансиране и подобрения в софтуерните инвестиции.

Той настоява и за преглед на буферите за финансова стабилност.