Стратегическите богатства на България: мед, барит, волфрам, манган

Европа все още е силно зависима от трети страни за редица критични суровини, а развитието на собствени ресурси изисква по-бързи действия и по-добра координация между институциите, науката и бизнеса. Медта, баритът, манганът и волфрамът са сред суровините от критично значение за Европейския съюз, като медта, волфрамът и манганът с чистота за производство на батерии са определени и като стратегически суровини. България разполага с потенциал в редица от тези области, но развитието на сектора се забавя заради недостатъчни проучвания, липса на пълни геоложки данни и бавни административни процедури.

Това коментираха проф. д-р Ирена Пейчева от Геологическия институт на БАН и доц. д-р Стефан Велев от Геолого-географския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ в предаването „Бизнес старт“ по Bloomberg TV Bulgaria.

ЕС работи по партньорства с държави като Канада, Чили, Южна Африка и Казахстан, които имат значителен потенциал за критични и стратегически суровини. Според проф. Пейчева процесът не се ограничава само до намерения, но основното предизвикателство остава времето, необходимо за откриване на нови находища и започване на добив.

Тя посочи, че България има напредък в научната част чрез проекти по „Хоризонт Европа“ и Националната научна програма за критични и стратегически суровини. Според нея обаче липсата на продължаващо финансиране създава риск да бъде загубена натрупаната инерция.

Къде са стратегическите суровини на България

България има традиции в добива и преработката на част от материалите, които днес попадат в европейския списък на критичните суровини. Сред тях са медта, оловото, цинкът и манганът, като страната разполага с действащи находища и потенциал за развитие.

„Когато говорим за суровини с голям потенциал за добив в България, няма как да не спомена медта, оловото, цинка, мангана. Това са суровини, които някога не са били в този списък или той дори не е съществувал. Сега те са в този списък“, каза доц. Велев.

По думите на проф. Пейчева основен проблем остава представянето на наличната информация и включването ѝ в европейските платформи. Според нея страната се нуждае от по-добра координация и от възстановяване на геоложката служба.

Мед, барит и волфрам са сред ключовите ресурси

Сред материалите с потенциал за България са медта, баритът, волфрамът и други съпътстващи продукти от минната дейност. Страната има възможности и при извличането на ценни елементи от отпадни продукти, включително германий.

„Има критични суровини като барит, в който България е на първо място в доставките за Европа като европейски доставчик. Това е отпадъкът от находище Кремиковци, който се предлага и продава като различни продукти“, подчерта Пейчева.

Доц. Велев допълни, че волфрамът също е сред ресурсите, при които България има потенциал, а проф. Пейчева посочи медта и съпътстващите продукти като една от най-перспективните области.

„Медта остава на първо място - мед и съпътстващи продукти. Включително фосфат и отпадни продукти. Германий от отпадни продукти. Има потенциал в България, както и в Европа“, каза тя.

Сред останалите перспективни области гостите посочиха и титана, при който също се работи за оценка на възможностите за развитие.

Вижте целия разговор във видеото на Bloomberg TV Bulgaria.