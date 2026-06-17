Европейските компании очакват първи ръст на маржовете от 2022 г. заради суровините и AI

Очаква се маржовете на европейските компании да нараснат за първи път от 2022 г. насам благодарение на изкуствения интелект (AI) и скока в цените на суровините.

Данни на Bloomberg Intelligence сочат, че оперативният марж на компаниите от индекса Stoxx Europe 600 трябва да се повиши със 7,9% през тази година, с което ще се обърне тенденцията на спад, продължила три години. Това се случва след по-силните от очакваното финансови резултати за първото тримесечие, когато европейските фирми отчетоха най-силния си ръст на печалбите от години насам.

Покачващите се цени на суровия петрол заради войната на САЩ и Израел в Иран превърнаха големите петролни компании в най-големия фактор за растежа на маржовете на континента. Минните компании, производителите на чипове и кредиторите допълнително подкрепят печалбите, движени съответно от цените на суровините, търсенето на изкуствен интелект и по-високите лихвени проценти.

За банките съкращенията на работни места, предизвикани от навлизането на изкуствения интелект, също са благоприятен фактор за маржовете, посочва анализаторът от Bloomberg Intelligence Лоран Дюле.

Банката Standard Chartered Plc, която планира да съкрати хиляди служители през следващите четири години, предизвика широко недоволство, след като главният изпълнителен директор Бил Уинтърс се отнесе към застрашените кадри като към „човешки капитал с по-ниска стойност“.

Съкращенията допринасят и за ръста на маржовете на американските компании, включително Block Inc., Citigroup Inc. и Meta Platforms Inc., като всички те вече намалиха броя на служителите си. Оперативният марж на американския широк борсов индекс S&P 500 се увеличи със 17% през първото тримесечие - най-рязък темп от поне 2004 г. насам - като се очаква по-нататъшен напредък през следващите тримесечия.

Извън финансовия сектор съкращенията на работни места не са сигурен начин за поддържане на печалбите, като европейските автомобилни производители и химически компании отчитат оперативни маржове под нивата от 2022 г., въпреки че през последните три години намалиха разходите си чрез съкращения на персонал, отбеляза Дюле.

Крехко възстановяване

Възстановяването на маржовете в Европа остава крехко, тъй като войната в Иран продължава да разстройва енергийните пазари.

Ръстът на рентабилността също „не е широкообхватен“, казва стратегът от Barclays Магеш Кумар. „Наблюдава се известно свиване на маржовете в потребителския сектор, особено в автомобилната индустрия, туризма и развлеченията“, добавя той.

По-ниските от очакваните маржове доведоха до срив на цената на акциите на Stellantis NV през април, докато маржът на Deutsche Lufthansa AG за 2026 г. се очаква да спадне с 10% и да остане значително под средносрочния целеви диапазон, тъй като по-високите разходи за гориво нанасят удар върху рентабилността.

Ако причиненият от конфликта в Близкия изток скок на инфлацията остане устойчива, перспективите за европейските потребителски компании може да се влошат още повече.

„Те може да не успеят да прехвърлят по-високите разходи към крайните си клиенти, така че сегментите на дълготрайните потребителски стоки и облекло, храни, напитки и тютюн, както и продукти за дома и лична хигиена, може да отбележат по-ниски маржове“, смята Лоран Дюле.

Що се отнася до предложението на американската администрация за нов кръг от мита, след като предишните налози на президента Доналд Тръмп бяха отменени от Върховния съд, картината е „особено неясна“, казва Дюле, въпреки че европейските компании досега са се справили доста добре с удара от търговската политика на Вашингтон.

„В САЩ бъдещият риск за маржовете от съкращения на работни места, в случай че хората спрат да харчат, изглежда ограничен, посочва Аманда Агати, главен инвестиционен директор в PNC Asset Management Group“. Досега съкращенията са били до голяма степен „отделни случаи“, а последните данни за пазара на труда сочат, че съкратените служители намират нови работни места.

В крайна сметка най-големият определящ фактор за перспективите пред маржовете в Европа ще бъде конфликтът в Близкия изток и „спадът в търсенето заради войната“, което рискува да задълбочи пропастта между печелившите и губещите, казва Кумар. „Ако не бъде постигнато споразумение и цената на петрола остане висока за по-дълго, тогава подозирам, че тази пропаст ще стане още по-голяма“, добавя той.