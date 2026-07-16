Авиокомпаниите отчитат рекордни тримесечни печалби въпреки кризата в Близкия изток

Авиокомпаниите отчитат рекордни печалби в последните си финансови отчети, като деветте най-големи превозвачи заедно са генерирали 25,11 млрд. долара. Това съобщава Euronews, като се позовава на анализ на базираната в Дубай инвестиционна фирма One Investments.

Авиокомпанията Emirates води за втора поредна година с рекордна нетна печалба от 5,4 млрд. долара за първото тримесечие на тази година, най-добрият резултат в историята на компанията и, според собствените ѝ данни, най-добрият за индустрията.

Все пак председателят на борда на превозвача шейх Ахмед бин Саид Ал Мактум акцентира върху значителните предизвикателства през последния месец, след като войната между САЩ и Иран доведе до временно затваряне на въздушното пространство на страните в региона на Персийския залив в края на февруари.

На второ място е Delta с 5 млрд. долара, като това затвърждава лидерството на компанията сред американските превозвачи.

На трето място е друга американка компания – United, която е спечелила 3,4 млрд. долара.

На четвърта позиция е Ryanair с 2,26 млрд. евро, което представлява ръст от 40% на годишна база благодарение на скока на цените на билетите.

Следва Turkish Airlines, която е реализирала приблизително 2,4 млрд. долара печалба на фона на рекордно високите приходи.

Авиокомпаниите, които реализират най-голяма тримесечна печалба. Източник: Euronews

Singapore Airlines е на шесто място с 2,1 млрд. долара. След нея са Qatar Airways с 1,94 млрд. долара, Cathay Pacific с около 1,27 млрд. долара и японската ANA с приблизително 1,1 млрд. долара.

Данните на Singapore Airlines включват еднократна, непарична счетоводна печалба от 1,1 млрд. сингапурски долара (800 млн. щаткси долара), отчетена от сливането между Air India и Vistara. Следователно основната печалба е приблизително 1,3 млрд. долара.

Войната в Иран променя картината

Резултатът на Qatar Airways всъщност представлява 10% спад на печалбата, след като кризата в Близкия изток доведе до затваряне на катарското въздушно пространство през последното тримесечие.

„Не се случва често една финансова година да изисква от една организация да демонстрира едновременно най-доброто от това, което може да постигне, и дълбочината на това, на което може да издържи“, изтъква главният изпълнителен директор Хамад Ал-Хатер.

По същата причина Emirates е превозила 1% по-малко пътници, но проблемите едва започват да се усещат.

Цената на реактивното гориво, която според One Investments вече е погълнала около 25,8% от оперативните разходи на авиокомпаниите през 2025 г., скочи до над 150 долара за барел, след като войната наруши трафика в Ормузкия проток.

Международната асоциация за въздушен транспорт предупреждава, че печалбите на авиокомпаниите в световен мащаб ще се свият наполовина тази година, въпреки че петролът в момента се търгува при около 85 долара за барел.