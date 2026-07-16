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Съкращенията на персонала във Volkswagen може да предизвикат ефект на доминото

Кризата в групата може да обхване редица сектори в германската икономика, предупреждава индустриален експерт

07:50 | 16.07.26 г. 5
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Снимка: Bloomberg L.P.
Снимка: Bloomberg L.P.

Индустриални експерти очакват опитите за намаляване на разходите във Volkswagen да доведат до значително по-малко съкращения на работните места от вече обявените.

Водещият автомобилен анализатор в Германия Фердинанд Дуденхьофер заяви, че не очаква автомобилната група да закрие всички обявени вече четири завода, като в най-лошия случай мярката ще обхване само фабриката в Некарзулм, съобщава DPA.

Volkswagen трябва да започне разумни преговори със синдиката IG Metall. „Това изисква посредник “, изтъква Дуденхьофер.

Той предлага за това Олаф Лийс, министър-председателят на Долна Саксония. Германските медии наскоро съобщиха, че до 2034 г. Volkswagen може да затвори до четири завода - в Хановер, Емден, Цвикау, Некарзулм – както и заличаване на 120 хил. работни места в глобален план.

Подобен размер надхвърля с повече от два пъти обявените по-рано съкращения на 50 хил. работни места, които трябваше да засегнат единствено бизнеса на групата в Германия до 2030 г.

Индустриалният експерт Франк Швопе от Университета за приложни науки за малки и средни предприятия (FHM) в Берлин не вярва, че ще се стигне да закриването на толкова позиции. Той очаква, че предстоящите преговори в крайна сметка ще доведат до по-малък брой съкратени позиции.

Някои експерти омаловажават ситуацията, докато други очакват мерките да засегнат около 200 хил. работни места.

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„Мисля, че ще бъде постигнато споразумение за съкращаване на 30-40 хил. позиции“, прогнозира Швопе. Тук той визира глобалните съкращения, а не само тези в Германия.

Това би могло да бъде допълнително смекчено чрез мерки като четиридневна работна седмица, която Volkswagen използва, за да избегне масови съкращения в началото на 90-те години на миналия век.

Експертът Щефан Братцел обаче предупреждава за значително по-големи последици за цялата икономика.

„Ако Volkswagen се спъне, това ще има ефект на доминото върху редица сектори на икономиката“, предупреждава директорът на Центъра за автомобилен мениджмънт (CAM). „В случай на затваряне на заводи броят на засегнатите работни места ще се умножи верижно“, изтъква Братцел.

Опасността за повтаряне на ситуацията в Детройт е реална, посочва още той, визирайки кризата сред автомобилните производители, базирани в американския град.

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„Предполагаме, че ако бъдат загубени още 50 хил. работни места, ще бъдат засегнати поне от три до пет пъти повече работни места в съседните сектори, от доставчици и логистични компании до хотели и пекарни “, коментира Братцел.

Според експерта това може да доведе до загуба на повече от 200 хил. работни места, в допълнение към работните места в самия производител на автомобили.

В началото на седмицата главният изпълнителен директор на VW Оливер Блуме посочи конкретна цифра, свързана със съкращенията на персонала, за първи път от началото на дискусиите. Без промени в разходите за труд, „теоретично изчисление“ би довело до съкращаване на приблизително 50 хил. работни места по целия свят – в допълнение към вече обявените 50 хил. позиции, които ще бъдат премахнати до 2030 г.

Блуме също така заяви, че „все още не можем да потвърдим конкурентни нива на заетост за заводите в Емден, Хановер, Цвикау и Некарзулм през следващото десетилетие “.

Относно потенциалното затваряне на заводи, той посочи, че „интелигентните решения винаги са по-добри от затварянето на завод“.

Разглеждат се алтернативни решения, като Volkswagen води преговори с отбранителни компании относно обекта в Оснабрюк.

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Последна актуализация: 09:24 | 16.07.26 г.
Фолксваген Volkswagen Оливер Блуме германски марки германски автомобилни компании германска автомобилна индустрия
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Коментари

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5
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Шматарок
преди 4 минути
аз пък си мисля хора...как сме я карали 90-те, когато не се вадеше фейслифт на 2 години, моделната гама на всяка марка бе по 5бр...как сме оцелели не знам,..карайки 1 кола повече от 5 години, повече от 10 години...чудо..за чий х... са нужни такива свръхпроизводства в това проядено от консуматорство общество..да затворят още 10 завода пожелавам..от всички марки по 1-2, дори китайски да видим колко недостиг на коли би имало:)
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4
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Скъсана_Ушанка
преди 15 минути
До: nikiangel Абсолютно си прав. В техния случай море от бюрократи и чиновници, всякакви видове "шефове на водопад", концентрирани в собствената си структура, а не в пазара, нечуващи какво пазара им казва и невъвеждащи никаква иновация.
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3
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гъбко
преди 24 минути
До: Тирбушон ... акобализмите не са предпоставка за съзидателно мислене , недейте ... :)))
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2
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nikiangel
преди 1 час
Некадърно ръководство. Това винаги е причината, но почти никога не се признава.
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1
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Тирбушон
преди 2 часа
Мисля си ... ако Фолксваген спре да произвежда автомобили и се самоликвидира, какво ще се случи. Хората няма да спрат да карат коли, сиреч все някой ще ги произвежда, в този смисъл съпътстващата индустрия просто ще започне да произвежда други марки, а служителите ще започнат работа в други компании. Тези компании може да не са локирани в Германия ( дори в Европа ) но движението на този вид производствени мощности е добре обяснена в основата на трудовете на Адам Смит и не е драма ...
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