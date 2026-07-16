Съкращенията на персонала във Volkswagen може да предизвикат ефект на доминото

Индустриални експерти очакват опитите за намаляване на разходите във Volkswagen да доведат до значително по-малко съкращения на работните места от вече обявените.

Водещият автомобилен анализатор в Германия Фердинанд Дуденхьофер заяви, че не очаква автомобилната група да закрие всички обявени вече четири завода, като в най-лошия случай мярката ще обхване само фабриката в Некарзулм, съобщава DPA.

Volkswagen трябва да започне разумни преговори със синдиката IG Metall. „Това изисква посредник “, изтъква Дуденхьофер.

Той предлага за това Олаф Лийс, министър-председателят на Долна Саксония. Германските медии наскоро съобщиха, че до 2034 г. Volkswagen може да затвори до четири завода - в Хановер, Емден, Цвикау, Некарзулм – както и заличаване на 120 хил. работни места в глобален план.

Подобен размер надхвърля с повече от два пъти обявените по-рано съкращения на 50 хил. работни места, които трябваше да засегнат единствено бизнеса на групата в Германия до 2030 г.

Индустриалният експерт Франк Швопе от Университета за приложни науки за малки и средни предприятия (FHM) в Берлин не вярва, че ще се стигне да закриването на толкова позиции. Той очаква, че предстоящите преговори в крайна сметка ще доведат до по-малък брой съкратени позиции.

Някои експерти омаловажават ситуацията, докато други очакват мерките да засегнат около 200 хил. работни места.

„Мисля, че ще бъде постигнато споразумение за съкращаване на 30-40 хил. позиции“, прогнозира Швопе. Тук той визира глобалните съкращения, а не само тези в Германия.

Това би могло да бъде допълнително смекчено чрез мерки като четиридневна работна седмица, която Volkswagen използва, за да избегне масови съкращения в началото на 90-те години на миналия век.

Експертът Щефан Братцел обаче предупреждава за значително по-големи последици за цялата икономика.

„Ако Volkswagen се спъне, това ще има ефект на доминото върху редица сектори на икономиката“, предупреждава директорът на Центъра за автомобилен мениджмънт (CAM). „В случай на затваряне на заводи броят на засегнатите работни места ще се умножи верижно“, изтъква Братцел.

Опасността за повтаряне на ситуацията в Детройт е реална, посочва още той, визирайки кризата сред автомобилните производители, базирани в американския град.

„Предполагаме, че ако бъдат загубени още 50 хил. работни места, ще бъдат засегнати поне от три до пет пъти повече работни места в съседните сектори, от доставчици и логистични компании до хотели и пекарни “, коментира Братцел.

Според експерта това може да доведе до загуба на повече от 200 хил. работни места, в допълнение към работните места в самия производител на автомобили.

В началото на седмицата главният изпълнителен директор на VW Оливер Блуме посочи конкретна цифра, свързана със съкращенията на персонала, за първи път от началото на дискусиите. Без промени в разходите за труд, „теоретично изчисление“ би довело до съкращаване на приблизително 50 хил. работни места по целия свят – в допълнение към вече обявените 50 хил. позиции, които ще бъдат премахнати до 2030 г.

Блуме също така заяви, че „все още не можем да потвърдим конкурентни нива на заетост за заводите в Емден, Хановер, Цвикау и Некарзулм през следващото десетилетие “.

Относно потенциалното затваряне на заводи, той посочи, че „интелигентните решения винаги са по-добри от затварянето на завод“.

Разглеждат се алтернативни решения, като Volkswagen води преговори с отбранителни компании относно обекта в Оснабрюк.