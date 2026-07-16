Краят на войната между САЩ и Иран не се вижда

Войната между САЩ и Иран беше възобновена и няма признаци, че дипломацията ще я спре, пише Politico.

Усилията на арабски, пакистански и други посредници за съживяване на преговорите или възстановяване на примирието не са успешни и общото усещане в Близкия изток и по света е, че боевете ще продължат, пише медията, като цитира анализатори.

Белият дом „не е съвсем сигурен накъде отива това“, казва бивш американски официален представител, който поддържа контакти със служители от администрацията на американския президент Доналд Тръмп, говорили при условие на анонимност.

„Това може да продължи известно време. Няма доверие между Иран и САЩ и на това стъпва цялата дипломация“, коментира източникът на Politico.

Подновените военни действия включват военноморска блокада на иранското корабоплаване от страна на САЩ и множество атаки на Техеран срещу съюзници на САЩ.

Тръмп заяви, че Техеран трябва да се откаже от идеята за контрол върху Ормузкия проток. Иран устоя на предишните атаки и продължава да заплашва доставките на петрол с дронове и ракети, затова и не е ясно как тази последна кампания ще елиминира тази заплаха.

„Мисля, че президентът ще се опита да унищожи капацитета на Иран, който заплашва пролива“, казва Фред Флайц, бивш началник на кабинета на Съвета за национална сигурност на Тръмп и заместник-председател на програмата "Американска сигурност" към American First Policy Institute.

„Мисля, че ще трябва да предприемем т.нар. стратегия "косене на тревата" (провеждане на кратки и решителни военни операции с цел поддържане на определено ниво на контрол, без да се поема ангажимент за дългосрочно политическо решение - бел. ред.), при която САЩ и Израел ще отговорят военно на провокациите, след което може би просто ще трябва да изчакаме, докато иранският народ си върне страната“, добавя Флайц.

Тръмп предложи един вид отстъпка във вторник, когато промени решението си и заяви, че САЩ няма да налагат 20-процентна такса на страните, които превозват стоки през пролива. Вместо това той каза, че военноморските сили ще подпомагат корабите да преминават през водния път в замяна на инвестиционни сделки със САЩ.

„Иран сключи сделка и я наруши“, коментира говорителят на Белия дом Оливия Уелс. „Макар че предпочитанията на президента Тръмп винаги са мир и дипломация, сделката е базирана на резултатите, а действията на Иран представляват неизпълнение на ангажиментите“, добавя Уелс.

Поредната промяна в курса е отличителен белег на процеса на вземане на решения от американския президент и политиката на управление, която той подкрепя.

Съюзници на държавния глава смятат, че американският отговор е необходим. Тръмп „трябва да реагира, когато иранците нарушат договорката, и мисля, че точно това прави“, коментира Алекс Грей, началник на кабинета на Съвета за национална сигурност по време на първия мандат на американския президент.

„Не можем да се върнем към равновесие, освен ако американците не покажат готовността си да ескалираме, ако е необходимо. ... Мисля, че това е по-скоро тактически отговор на лошото поведение“, добавя Грей.

Точно преди блокадата да влезе в сила във вторник, Иран започна нова вълна от ракетни и дронови атаки срещу Бахрейн, Йордания и Кувейт - държави, в които има американски военни бази. Иранските удари се случват по-малко от ден след наказателната петчасова американска въздушна атака по ирански цели.

Само кувейтските военни заявиха, че са свалили 33 дрона, една крилата ракета и една балистична ракета.

Американските военни запазват мощно присъствие в Близкия изток - още един индикатор, че военните действия ще продължат.

САЩ поддържат два самолетоносача в региона и контингент от 2500 морски пехотинци. Повечето от корабите са способни да изстрелват ракети с голям обсег, а бойни самолети и ракетна артилерия с голям обсег са разположени в приятелски страни по Персийския залив.

От началото на войната, която започна в края на февруари, в региона са разположени около 50 хил. американски войници.

Централното командване на САЩ казва в изявление, че във вторник вечерта местно време американските сили „са започнали да нанасят допълнителен кръг от удари срещу Иран, за да продължат да подкопават иранските възможности, използвани за атакуване на търговското корабоплаване в Ормузкия проток“.

Ударите са извършени, „докато американските сили се готвят да възобновят военноморската блокада срещу иранските пристанища и крайбрежни райони“, пише още в съобщението.

Windward Intelligence, частна фирма, която следи корабоплаването през пролива, казва, че следи 23 кораба в Персийския залив, които са „потенциални нарушители на блокадата“ на САЩ. От тях 10 са натоварени с товари на стойност приблизително 432,3 млн. долара.

Корабоплавателната индустрия очаква окончателно споразумение между САЩ и Иран, за да се възобнови активното корабоплаване в региона. САЩ и Иран се обвиняват взаимно в нарушаване на условията на временния меморандум, който трябваше да действа за месец.

Иран например тълкува споразумението като предоставяне на контрол над пролива, през който се превозват критично количество петрол, газ, торове и други стоки. САЩ обаче се опитват да помагат на корабите да преминават през пролива по начини, които Иран смята за нарушение на меморандума. Вашингтон обвинява Техеран, че стрелбата по търговски кораби в пролива подкопава примирието.

На срещата на върха на НАТО, която се проведе в Турция, Тръмп обяви край на прекратяването на прекратяването на огъня. „Според мен всичко е свършено“, каза той при пристигането си на срещата часове след като американските сили удариха ирански военни обекти в отговор на нападенията срещу търговски кораби.