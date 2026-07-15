Войната в Иран не спира предприемачи и инвеститори да преследват парите в Близкия изток

Кинг Лай се мести в Абу Даби от Хонконг през февруари като част от най-новата група от Hub71, стартиращата програма на емирството. Няколко дни по-късно Иран атакува държавите от Персийския залив в отговор на ударите на американските и израелските сили.

За разлика от някои жители, които временно се преместиха, и въпреки призивите на приятелите и семейството му да се върне у дома, предприемачът остава там. Неговата фирма за бизнес разузнаване Pubrio оттогава си е осигурила двама клиенти в Обединените арабски емирства (ОАЕ) и търси финансиране от местни организации за рисков капитал, коментира той пред Bloomberg News.

Лай е сред нарастващия брой предприемачи, привлечени от Абу Даби, Дубай, Рияд и Доха, където правителствата правят всичко възможно, за да изградят глобално конкурентни стартиращи екосистеми. Трилиони долари в суверенно и частно богатство, щедри стимули, програми за ускоряване и ниски данъци са в основите на усилията за диверсификация на икономиките отвъд петрола.

САЩ и Иран възобновиха военните действия, расте и напрежението по въпроса за контрола над стратегическия Ормузки проток. Конфликтът се превръща в най-голямото изпитание досега за стратегията на страните от региона.

Въпреки че предприемачите до голяма степен останаха на място и обявленията за финансиране продължават, инвеститорите казват, че реакцията на индустрията ще се изясни през следващите тримесечия, тъй като новите кръгове започват да отразяват решенията, взети след избухването на военните действия.

Готовността на предприемачите да толерират несигурността беше демонстрирана на годишното събитие на Hub71 през юни. Присъстващите се наслаждаваха на безплатна мексиканска храна, играеха на баскетболни кошове с етикети „Серия А“ и „Еднорог“ и слушаха лектори от Whoop, Talabat и Careem. Предприемачи и инвеститори разговаряха на щандовете по време на съпътстващото изложение.

Събитието се проведе по време на крехкото прекратяване на огъня. Само дни по-рано съседните държави от Персийския залив Кувейт и Бахрейн отблъскваха подновени атаки от Техеран.

Нито една от 27-те стартиращи компании, избрани от близо 2500 кандидати за февруарската кохорта на Hub71, не се е оттеглила от програмата. Последната група получи подобен брой заявления и беше първата, съставена изцяло от фирми извън ОАЕ.

Тази устойчивост е важна за амбициите на региона, но остава неясно колко дълбок отпечатък върху активността ще остави конфликтът. Много от обявените през последните месеци кръгове на финансиране вероятно са договорени преди ескалирането на военните действия, според Филип Бахоши, главен изпълнителен директор на платформата за данни Magnitt.

„Не вярвам, че въздействието на войната се е отразило все още, това ще се случи през третото и четвъртото тримесечие, но вече има известно забавяне с фокус върху сделките на по-късен етап, а не в ранен етап“, коментира той пред Bloomberg TV.

Има и други признаци на напрежение. Един инвеститор в рисков капитал, пожелал анонимност, коментира, че стартиращите компании са изправени пред нарастващи оперативни разходи и влошаващ се паричен поток заради по-високите разходи за гориво, доставка и застраховки.

Фирмите са притиснати и заради забавяния в плащанията на клиентите и в поне един случай суверенен инвеститор е оттеглил ангажимент на стойност 1 млн. долара от кръг на финансиране в началото на войната.

Стартиращите компании в Близкия изток и Северна Африка са набрали 1,35 млрд. долара през първата половина на 2026 г., което е с над 20% по-малко спрямо година по-рано, според Magnitt. Броят на сделките е спаднал повече от два пъти до 214.

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