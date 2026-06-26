Анализатор: В ход е геополитическото пренареждане на Близкия изток

Един от най-съществените ефекти от конфликта в Близкия изток е промяната в нагласите на съюзниците на САЩ от Персийския залив. Някои държави вече водят самостоятелни разговори с Иран, а други търсят алтернативни решения за противовъздушна отбрана. Това коментира международният анализатор Руслан Трад в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria.

„През последните 48 часа има много явни сигнали, например от държави като Катар, че те разговарят самостоятелно с Иран, отвъд разговорите между САЩ и Иран. Това няма как да остане незабелязано от анализаторите и от администрацията на Тръмп“, посочи Трад.

По думите му страните от Залива ще засилят координацията помежду си и ще търсят преки канали за комуникация с Иран като защита срещу бъдещи кризи.

Анализаторът обърна внимание и на потенциалното нарастване на напрежението между Израел и Турция заради различните им позиции по теми като Сирия, Ливан, Газа, Сомалия и Източна Африка. „Това е темата, която виси като облак в момента“, обобщи събеседникът.

Руслан Трад смята, че в момента във Вашингтон тече преоценка на резултатите от последните месеци на конфликта и на реалните ползи от военната кампания.

„Ако теглим чертата, уроците не са никак добри. Според оценките на Пентагона войната е струвала до този момент 29 млрд. долара, докато според различните оценки на организации, които проследяват икономическия ефект от войната, загубите са над 100 млрд. долара“.

Според анализатора гласуването в Сената срещу политика на администрацията на Доналд Тръмп, макар символичен акт, има важно политическо значение и подчертава недоволството от резултатите и начина на провеждане на военната кампания, която не е постигнала нито една от военните цели на Вашингтон.

„Към днешна дата нито балистичната програма е унищожена, нито ядрената програма е сериозно ударена. Дори онези данни, с които разполагаме, показват, че от април насам… Техеран разширява ядрените обекти на поне три места“, отбеляза Трад.

Относно моментната ситуация в Ормузкия проток събеседникът отбеляза, че още през последните 24 часа Иран е атакувал кораб в района заради спорове относно маршрутите за преминаване през Ормузкия проток. „Има данни, че при една от атаките е използван дрон, което означава, че иранците са готови на подобни действия в протока.“

Гостът добави, че корабоплаването продължава, но е далеч под нивата преди началото на войната и не очаква завръщане на същите нива в следващите месеци. Той посочи, че пазарите за момента реагират спокойно, но дори ограничена ескалация може бързо да промени ситуацията.

„Ще има още инциденти и напрежение в протока, което ще увеличи разговорите за алтернативни енергийни маршрути около Сирия и Червено море през Саудитска Арабия“, добави той.

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