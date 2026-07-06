Макс Гурвиц: Миналата година българските стартъпи са привлекли около 230 млн. евро инвестиции

Българската стартъп екосистема демонстрира изключителна устойчивост и зрялост с навлизането на нови фондове и стратегическото предимство в сектори като изкуствения интелект и роботиката. Този коментар направи Макс Гурвиц, управляващ партньор във "Витоша Венчърс II", в предаването "Бизнес старт" на Bloomberg TV Bulgaria.

Той посочи, че глобалните макроикономически сътресения, инфлацията и затегнатите капиталови пазари прекрояват из основи стратегиите за рисково инвестиране. „В страната в момента активно оперират 18 фонда за рисков капитал, а предприемаческата екосистема показва стабилен растеж, подкрепена от Българската асоциация за дялово и рисково инвестиране (BVCA). През изминалата година българските стартъпи са привлекли общо около 230 млн. евро инвестиции. За текущата година се очакват още по-високи резултати благодарение на новите фондове и активната роля на публичните средства“, прогнозира инвеститорът.

Гурвиц съобщи, че в глобалния стартъп индекс България заема престижното 40-то място в света. В общоевропейски план страната все още се намира на по-задни позиции, но в регионален мащаб (Югоизточна Европа) България заема лидерско и силно конкурентно място.

Според него голямото предимство на българската екосистема е нейната зрялост – секторът се развива активно вече над 15 години. Този дълъг период е създал специфичен феномен, който Гурвиц определи като ключов за успеха – рециклирането на талант. „Всички тези хора, като основатели, като служители на неуспешни компании, много често продължават с този опит да надграждат, да се създават по-успешни компании. Така че талант има, идея има, има и капитал“, категоричен е инвеститорът.

Той обаче смята, че въпреки позитивните тенденции пред регионалния и българския пазар стоят две основни предизвикателства – лиса на капитал за растеж и дефицит на търговски талант. Гурвиц смята, че финансирането на ранните етапи (Seed и Pre-seed) в рамките на 100, 200 или 500 хил. евро е отлично подсигурено чрез частни инвеститори, фондове и държавни субсидии. „Проблемът се появява при рундове от 1 милион евро нагоре. Капиталът за растеж е силно дефицитен и се инвестира много по-събително, което принуждава успешните компании да търсят финансиране от инвеститори в Западна Европа“, коментира инвеститорът.

Той напомни, че България е известна със своя технически и инженерен талант, но смята, че уменията за бизнес развитие, маркетинг, продажби и комерсиализация на продуктите на глобалния пазар все още изостават и са сфера, върху която екосистемата трябва активно да работи.

Гурвиц обясни, че нашата страна е исторически пионер в региона по отношение на насочването на публични и частни ресурси към стартъп средата, което ѝ осигурява сериозна преднина. Но посочи, че въпреки това, държави като Румъния и Гърция демонстрират впечатляваща динамика и бързо наваксват изоставането си.

„Ако изключим Гърция, българските компании привличат между 40% и 50% от общите инвестиции в Югоизточна Европа. При включването на Гърция в уравнението, делът на България възлиза на около 25%. В рамките на цяла Централна и Източна Европа (CEE) страната ни заема стабилното 10-то място по обем на инвестициите и брой компании“, каза още инвеститорът, но се надява заради конкуренцията на съседните страни да положи усилия за задържане на тези позиции.

Той отбеляза, че се наблюдава ясна тенденция за засилен интерес на частния капитал към стартъп проектите. Според него процеът се движи от т.нар. „ново богатство“ (New wealth) – предприемачи, постигнали значими успехи в технологичния сектор, които реинвестират средствата си обратно в екосистемата.

„Успехите на компании като Payhawk и EnduroSat променят нагласите и на ритейл и институционалните инвеститори, особено в моменти, когато традиционни пазари, като този на недвижимите имоти, стават по-бавни и трудни“, даде пример Гурвиц. В този контекст той напомни, че фондът „Витоша Венчърс II“ обяви началото на своя нов фонд. Гурмиц обясни, че към момента са договорени инвестиции с 10 български компании със световни амбиции, като документацията е в процес на приключване и сделките се очаква да бъдат официално обявени в следващите седмици.

Как се преценява дали даден стартъп изгражда уникални процеси и активи? Към какви активи се насочват инвеститорите в периоди на несигурност? Защо стартъпите трябва да покажат реални приходи и положителен паричен поток от самото начало? Защо монетизацията за бъдещи рундове е в миналото? Как се отразяват на стартъпите геополитическите рискове и действията на централните банки и в частност Европейската централна банка (ЕЦБ) за лихвите? Нареждат ли се на опашката стартъпите след мега листванията (IPO) на гиганти като SpaceX, OpenAI и Anthropic? Ще навакса ли Европа изоставането си от Китай и САЩ?

Целия разговор може да гледате във видео материала на Bloomberg TV Bulgaria.

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