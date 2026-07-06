САЩ ще възобновят ротацията на войски в Полша

САЩ ще възобновят ротацията на войските в Полша, отменяйки по-ранно решение, което доведе до напрежение в отношенията между двата съюзника от НАТО, заяви полският министър на отбраната Владислав Косиняк-Камиш, цитиран от Bloomberg.

По думите му Пентагонът ще разположи американски войници в Полша през следващите седмици. Той се позовава на информация, получена от американски дипломати във Варшава.

„Ротацията, която беше замразена, се завръща“, заяви Косиниак-Камиш, добавяйки: „Това е изключително положителен знак“.

Коментарите на министъра са направени ден преди президентът на САЩ Доналд Тръмп да пристигне в Анкара за годишната среща на върха на лидерите на страните от НАТО. Въпросът за продължаващата военна подкрепа на Вашингтон за Европа ще заеме централно място на срещата, като съюзниците на Вашингтон са нетърпеливи да докажат, че увеличават разходите за отбрана, за да запазят подкрепата на САЩ.

Вашингтон неочаквано преустанови плановете си да изпрати около 4000 войници в Полша през май. Решението предизвика недоволство в източноевропейската държава, където са разположени около 10 000 американски войници, и засили опасенията относно изтеглянето на американските сили за сигурност от Европа.

Не е ясно колко войници ще пристигнат в Полша и за колко време ще останат в предстоящата ротация.

За да потуши опасенията относно двустранните отношения след паузата на ротацията, Тръмп предложи постоянно присъствие на САЩ от 5000 войници в Полша. Преговорите за нова американска база за настаняване на тези войски може да продължат до една година, като базата може да заработи след три години.

Малко преди това полският премиер Доналд Туск заяви, че страната му трябва да бъде предпазлива, когато обещава допълнителна финансова помощ за Украйна на срещата на върха на НАТО в Анкара. Коментарът му е още един знак, че Варшава засилва по-скептичния тон към източната си съседка, нападната от Русия.

„Полша носи голяма отговорност за защитата на източната граница на Европейския съюз (ЕС)“, коментира Туск на пресконференция във Варшава, цитиран от Bloomberg. „Украйна се сражава, но Полша носи основната тежест на защитата на границата и се нуждае от специално отношение“, посочи той.