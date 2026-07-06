Защо неравенството в доходите между половете в Европа се задълбочава след пенсиониране?

Разликата в заплащането между половете е очевидна. В Европейския съюз (ЕС) жените печелят с 11,1% по-малко от мъжете, а освен това този дисбаланс се задълбочава при пенсионирането, пише Euronews. Неравенството в пенсиите между половете е значително по-голямо от това при заплатите, като средно пенсионираните жени в блока получават с 24,5% по-малко от мъжете, или над два пъти по-голяма разлика.

Но защо разликата в пенсиите е толкова по-голяма? Как се съотнася неравенството в заплащането между половете спрямо разликата в пенсиите между половете в цяла Европа? И в кои страни разликата в пенсиите между половете е най-голяма?

Според Евростат разликата в заплащането между половете варира от -0,8% в Люксембург до 18,8% в Естония сред 30 европейски държави през 2024 г.

Освен тези две държави, Белгия (0,7%), Румъния (3,7%) и Полша (4%) имат най-ниската разлика, докато Чехия (18,5%), Австрия (17,6%) и Унгария (16,9%) отбелязват най-високата.

Разликата е 15,6% в Германия, 13,3% във Великобритания, 11,8% във Франция, 7,3% в Испания и 5,3% в Италия.

Единствено в Люксембург дисбалансът в заплащането между половете е в полза на жените и възлиза на -0,8%, което означава, че дамите печелят малко повече от мъжете.

В скандинавските страни тя е значително под средната стойност за ЕС. „Причината не е непременно в особеностите на пенсионните системи в скандинавските страни, но и в по-добрия достъп до грижи за децата и различните роли на половете. Това води до по-равномерно разпределение на грижите за семейството“, посочва проф. Александра Нисен-Руенци от Манхаймския университет.

Средната разлика в пенсиите между половете в ЕС е над два пъти по-голяма от разликата в заплащането между половете (24,5% спрямо 11,1%). Това означава, че пенсионираните жени получават 75,5 евро за всеки 100 евро, получавани от мъжете.

Два различни показателя, две различни истории

Нисен-Руенци отбелязва, че двата показателя отразяват различни аспекти. Неравенството в заплащането между половете обикновено се изчислява въз основа на почасовите заплати.

„Разликата в пенсиите между половете, от друга страна, отразява доходите през целия живот и историята на осигурителните вноски. По този начин тя отразява не само разликите в почасовото заплащане, но и разликите в обема на заетостта, прекъсванията в кариерата и броя години, прекарани в платена работа“, изтъква тя.

Д-р Ариане Агунсойе от Голдсмитс, Лондонски университет, подчертава, че разликата в пенсиите между половете обикновено е много по-голяма от разликата в заплащането между половете, тъй като пенсиите отразяват натрупаното неравенство през целия трудов живот, а не само текущото заплащане.

„Малките разлики в доходите, отработените часове, прекъсванията в кариерата, отговорностите по грижи, моделите на спестяване и инвестиционните решения се натрупват в продължение на десетилетия и след това се проявяват най-ясно при пенсионирането“, казва тя.

Разликата в пенсиите между половете варира от 5,6% в Естония до 38,2% в Малта. Тя надхвърля 30% в няколко държави, включително Великобритания (37%), Нидерландия (36,3%), Австрия (35,6%), Люксембург (32,7%), Белгия (31,3%) и Ирландия (31,1%).

Сред петте най-големи икономики в Европа разликата в пенсиите между половете надвишава средната стойност за ЕС от 24,5% във всички случаи. Великобритания води с известна преднина, следвана от Испания (29,2%) и Италия (28,6%). Франция (27,2%) и Германия (25,8%) са малко над средната стойност за ЕС.

Защо съществува разликата в пенсиите между половете?

Проф. Ирис Кестерних от Хамбургския университет приписва разликата в пенсиите между половете на три фактора: разликите в заплащането между половете, разликите в броя на отработените часове в цяла Европа - тъй като жените работят на непълно работно време много по-често от мъжете - и разликите в броя на годините на осигурителни вноски, дължащи се на това, че жените напускат пазара на труда по времето, когато раждат деца, поне за няколко години.

Проф. Лиам Фостър от Шефилдския университет също подчертава, че характеристиките, които причиняват разликата в заплащането, не просто се пренасят в пенсионната възраст, а се натрупват и умножават с течение на времето.

Той обяснява, че пенсиите разчитат на сложна лихва - малка разлика в пенсионните вноски на човек на възраст между 20 и 30 години се разраства експоненциално до момента, в който той навърши 60 години.

Страни, които обръщат тенденцията, и къде проблемът е най-сериозен

Средната разлика в пенсиите между половете е по-малка от разликата в заплащането само в четири държави. Това са Естония (5,6% срещу 18,8%), Словакия (8,4% срещу 15,7%), Чехия (9,6% срещу 16,9%) и Унгария (9,6% срещу 16,9%).

„В източноевропейските страни традиционно жените обикновено се връщат на работа бързо след раждането“, казва Нисен-Руенци.

Люксембург отбелязва най-голямата разлика между разликата в пенсиите между половете и разликата в заплащането между половете - 33,5 процентни пункта.

Малта (33,5 п.п.), Белгия (30,6 п.п.), Нидерландия (25,1 п.п.) и Великобритания (23,7 п.п.) допълват първите пет места.

В Италия (23,3 п.п.), Ирландия (22,8 п.п.), Испания (21,9 п.п.), Австрия (18 п.п.), Кипър (17,2 п.п.), Португалия (16,2 п.п.), Франция (15,4 п.п.) и Румъния (15,2 п.п.) разликата също надвишава 15 п.п.

Германия (10,2 п.п.) има най-малката разлика сред петте най-големи икономики, което до голяма степен се дължи на по-голямата разлика в заплащането между половете (15,6%) в сравнение с останалите страни.

Д-р Габриеле Мари от университета „Еразъм“ в Ротердам посочи, че продължават да съществуват големи разлики в доходите през целия живот между мъжете и жените. Това се дължи до голяма степен на факта, че жените все още понасят тежестта на грижите за децата и близките през целия си живот.

„Докато извършват повече неплатен труд, жените се сблъскват с продължителни периоди на отсъствие от платена работа или с нископлатена заетост - било то на непълно работно време или в недооценени професии - като всички тези фактори допринасят в значителна степен за по-ниските пенсии в бъдеще“, посочва той.