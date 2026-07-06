S&P 500 и Nasdaq се покачват с поскъпването на акциите на производителите на чипове*

Американският широк борсов индекс S&P 500 запазва възходящата си инерция в понеделник след силна седмица на Wall Street, през която бенчмаркът Dow Jones Industrial Average достигна рекордни върхове, предава CNBC.

S&P 500 нараства с 0,5%, докато технологичният измерител Nasdaq Composite се повишава с 0,7%. Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average добавя 0,2%.

Технологичните акции поемат нагоре в началото на търговията, като борсовото търгуваният фонд State Street Technology Select Sector SPDR ETF напредва с над 1%, воден от поскъпване на акциите на Western Digital с 3% и с 4% при Teradyne. Книжата на Marvell Technology и Oracle поскъпват съответно с над 3% и 2%.

Миналата седмица Dow Jones се повиши с близо 2%, доближавайки се до границата от 53 хил. пункта - ниво, което индексът никога досега не е достигал. S&P 500 и Nasdaq Composite също отчетоха силни седмични ръстове - съответно с 1,8% и 2,1%.

Тези ръстове се случиха въпреки поевтиняването на акциите на производителите на полупроводници - секторът, който беше основният двигател на пазарните печалби през тази година. Инвеститорите намалиха експозицията си към компаниите за чипове и пренасочиха средства към други сектори.

„Разширяването на ротацията между секторите е много положителен сигнал. Финансовият, здравният и индустриалният сектор приключиха седмицата на нови исторически върхове, което компенсира консолидацията при полупроводниковите компании“, коментира Марк Нютън от Fundstrat. „Макар че спадът при производителите на чипове е краткосрочно препятствие и засега насочва вниманието към други сектори, той не е оказал съществено влияние върху представянето на основните борсови индекси“, добавя той.

Нютън очаква S&P 500 да достигне 8 хил. пункта до средата на август. Миналата седмица бенчмаркът затвори на ниво от 7483,24 пункта, което е с приблизително 7% под тази цел.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се повишава до 4,473%, а тази по 30-годишните - до 4,985%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира ръст от 0,21% до ниво от 101,065 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поскъпват с 0,29% до 72,33 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI - с 0,32% до 68,91 долара за барел.

Златото поскъпва с 0,72 на сто и се търгува на цена от 4155,3 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 16:45 ч. българско време.