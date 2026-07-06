Отдръпването на Тръмп от НАТО сближава Европа с Турция в отбранителния план

Турция има мрачна история по отношение на правата на човека и силни връзки с Русия и Китай, но колебливият ангажимент на президента на САЩ Доналд Тръмп към европейската отбрана подтиква съюзниците да преосмислят по-тясното военно сътрудничество с Анкара.

Европа не е започнала изведнъж да се доверява повече на Турция. Тя се нуждае от Турция, пише Politico.

„С намаляването на тежестта на САЩ,относителната тежест на Турция в алианса се увеличава“, коментира пред медията дипломат от НАТО, пожелал анонимност.

Президентът на САЩ многократно е поставял под съмнение клаузата за взаимна отбрана на НАТО, изтегли военни активи от военните планове на алианса и войски от Германия, както и се колебае относно продажбата на критично бойно оборудване на Европа.

Това накара някои съюзници да се вгледат по-отблизо в Турция, която има втората по големина армия в НАТО след американската, уникални възможности, като прототипа на противобалистичната ракета Thunderbolt с обсег от 6000 километра, иновативни компании за дронове, стабилна отбранителна индустрия и силни връзки с Близкия изток по време на войната на САЩ в Иран, посочват трима дипломати от НАТО.

„Наистина имаме по-голяма нужда от Турция“, добавя и друг дипломат от НАТО.

Това е възможност, от която Анкара също ще се въззползва.

„В тази нова среда военният капацитет, отбранителната промишленост и стратегическото местоположение на Турция станаха по-видими“, коментира турският министър на отбраната Яшар Гюлер в писмен отговор пред медията.

Той подчертава в отговорите си, че според него САЩ няма да напуснат НАТО. „Интересът на нашите европейски съюзници към Турция и сътрудничеството им с нас продължават да нарастват постоянно“, добавя той.

Дипломатическото преосмисляне идва в момент, когато лидерите на НАТО ще се срещнат за годишната среща на върха през следващата седмица в Анкара.

Турция продължава да обвързва по-тесните си връзки с Европа с отдавна замразената си кандидатура за присъединяване към ЕС. Същевременно близките ѝ отношения с Москва и Пекин – и лошото състояние на правата на човека, постоянно предизвикват безпокойство сред европейските ѝ съюзници.

„В епоха, в която ангажиментът на САЩ към европейската сигурност се разпада... приносът на Турция е незаменим“, коментира Синан Улген, старши сътрудник в Carnegie Europe и бивш турски дипломат.

Брак по сметка

Турция отдавна е нетипичен член на НАТО. Приета като част от стратегията на организацията по времето на Студената война с цел сдържане на Съветския съюз, Анкара е ценена заради силния си военен и стратегически контрол над Черно море.

Турция е и постоянен източник на главоболия за НАТО заради нахлуването в Кипър през 1974 г., безмилостната вражда с Гърция и американските санкции след закупуването на руски системи за противовъздушна отбрана С-400.

Бързо разрастващата се отбранителна индустрия на Турция обаче я прави и по-привлекателен партньор. Европейските съюзници се надпреварват да се превъоръжат, да подкрепят Украйна и да запълнят пропуските във възможностите, създадени от оттеглянето на САЩ в европейската отбрана.

Турция може да предложи на други съюзници големи количества бързо произведени оръжия, като изпитани в битки дронове за наблюдение и атака Baykar, казва Арда Мевлютоглу, главен изпълнителен директор на Mergen Analytical Strategies, турска консултантска компания за отбранителна индустрия. Нейните военноморски корвети се строят само от две до три години.

Миналата година износът на турската оръжейна промишленост нараства с 50% до 10 млрд. долара. Анкара сега е 11-ият по големина доставчик на оръжие в света.

„Отбранителната индустриална революция на Турция... ще бъде от полза за всеки член на алианса“, коментира генералният директор на НАТО Марк Рюте на събитие във Вашингтон миналата седмица.

Решението на Кюрдската работническа партия (ПКК) да сложи оръжия през миналата година допринесе за намаляване на напрежението. Въпреки че както ЕС, така и Анкара описват ПКК като терористична група, някои европейски столици се противопоставят на по-широките репресии на Турция срещу кюрдските групи, които тя свързва с движението.

Турция упорито повдигаше въпроса за ПКК в рамките на алианса, но кюрдската тема сега рядко се обсъжда, казват тримата дипломати от НАТО, говорили пред Politico. Това внася облекчение в отношенията с Анкара.

Възползване от момента

По-тясното сътрудничество вече дава плодове. Миналата година Турция и Великобритания обещаха да „увеличат сътрудничеството и координацията в рамките на НАТО“ като част от ново стратегическо партньорство.

Няколко дни по-късно турският президент Реджеп Тайип Ердоган и италианският премиер Джорджа Мелони обявиха ново съвместно предприятие между Baykar и италианската държавна отбранителна група Leonardo за съвместно производство на дронове.

Миналия месец Анкара достави офшорен патрулен кораб на Румъния, като за първи път продава военен кораб на друга членка на НАТО. По-рано тази година Испания се съгласи да закупи 30 леки учебни самолета Hürjet от страната.

„Наблюдаваме нарастващ интерес към съвместни предприятия и индустриални партньорства“, коментира турски правителствен представител пред медията, като подчертава партньорства в Италия, Испания, Румъния, Полша, Естония, Унгария, Финландия и Португалия.

Брюксел също обмисля по-тесни военни връзки. Еврокомисарят по отбраната Андрюс Кубилюс този месец повдигна въпроса за включване на Турция в усилията за укрепване на европейската отбранителна интеграция.

Тази седмица висши служители на ЕС, включително върховният представител по външната политика Кая Калас, се срещнаха с Ердоган, за да обсъдят регионалната сигурност преди срещата на върха на НАТО.

„Ясно е, че Турция е неразделна част от европейската сигурност“, коментира Гюлер. „Не е реалистично да се предполага, че сигурността на Европа може да бъде напълно гарантирана без приноса на Турция“, добавя той.

Граници на сътрудничеството

Всяко сътрудничество в областта на отбраната има граници. Страната е членката на НАТО с най-лоши резултати по индексите за демокрация и свобода на пресата, затова и дълбока интеграция е малко вероятна, казват източниците на медията от НАТО. Силните връзки на Анкара с Китай и Русия също носят безпокойство на някои съюзници.

„Не можем да разделяме демокрацията и сигурността“, посочва един от източниците на медията.

Този дискомфорт е напълно видим в навечерието на срещата на върха следващата седмица, тъй като Ердоган започна нова вълна от мащабни репресии. Активисти обвиняват правителството, че използва събирането като претекст за репресии срещу гражданското общество.

Вътре в НАТО Турция отдавна се съпротивлява на по-дълбоко сближаване с ЕС, казват тримата дипломати, говорили пред медията. Анкара от години отказва да споделя класифицирана военна информация с Брюксел в отговор на ветото на Кипър върху спряната кандидатура на Анкара за присъединяване към ЕС.

„Тяхната позиция е идеологическа“, коментира дипломат от НАТО.

В отговор Гюлер посочва, че „Турция подкрепя... засилването на сътрудничеството между НАТО и Европейския съюз“. За да се задълбочи то обаче, трябва „да се възприеме приобщаващ, прозрачен и недискриминационен подход“. Гюлер посочва и изключването на Турция от програмата SAFE на ЕС за заеми срещу оръжия.

„Незаменимите ползи, които Турция предоставя за европейската сигурност, се пренебрегват в определени ситуации“, коментира Ердоган тази седмица. „Имаме волята да се присъединим към всички инициативи за отбрана и сигурност на континента“, добавя той.

ЕС също разгневи Турция. След като председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен предупреди през април, че ЕС „няма да попадне под руско, турско или китайско влияние“, турските дипломати „повдигаха този въпрос през цялото време... цяла седмица“ в НАТО, казва друг дипломат от алианса.

Нарастващият натиск върху алианса от Тръмп и необходимостта от противопоставяне на Русия принуждават ЕС да се сближи с Анкара, въпреки по-широките опасения.

Брюксел би могъл да обмисли споразумение за асоцииране, фокусирано върху отбраната, като начин за подобряване на връзките с Турция, без да отстъпва по отношение на присъединяването, коменитра Хави Лопес, лявоцентристки депутат и вицепрезидент на Европейския парламент, който е член на комисията по отбрана.

„Оттеглянето на САЩ от НАТО би трябвало да тласне европейците да засилят партньорствата си в областта на сигурността“, добавя той.