Акциите на easyJet скачат с 10% след принципно съгласие за придобиването от Castlelake

Акциите на easyJet поскъпват с 10% в понеделник, след като през уикенда британската нискотарифна авиокомпания постигна принципно съгласие с предложението за придобиване на стойност 5,5 млрд. паунда (7,34 млрд. паунда) от американската инвестиционна фирма Castlelake, съобщава Ройтерс.

Превозвачът съобщи в неделя, че е готова да приеме ревизираната оферта на Castlelake от 6,90 лири за акция, което потенциално би сложило край на продължителните преговори и би преобразувало европейската авиоиндустрия.

Последната оферта представлява премия от почти 24% спрямо цената на акциите на easyJet при затварянето на пазара в петък.

Минути преди 13:30 ч. в понеделник акциите се търгуваха с ценови ръст от 9,7% до 612,20 лири.

Потенциалната сделка за изтегляне от борсата, която включва и алтернатива за частично придобиване на акции, се случва в труден момент за авиокомпаниите, затруднени от рязко поскъпналото гориво и натиска върху маржовете заради конфликта в Иран.

Анализаторите от JPMorgan обаче изразиха опасения относно това как кредиторът Castlelake, специализиран в авиационния сектор, и управителният съвет на easyJet ще отговорят на изискванията на Европейския съюз за собственост и ще се споразумеят за структура на контрола, като позицията на основателя и мажоритарен акционер Стелиос Хаджи-Йоану също остава неясна.

Компанията съобщи в неделя, че Castlelake е поел ангажимент да положи „всички усилия“ за получаване на регулаторни разрешения и одобрения.

Castlelake вече обяви, че ще притежава 49% от структурата за подаване на офертата, а останалата част ще бъде собственост на двама граждани на ЕС – бившия главен изпълнителен директор на Malaysia Airlines и бившия главен оперативен директор на easyJet ⁠Питър Белу, както и на висшия мениджър в сектора Марк Брин.

Регламентите на ЕС изискват авиокомпаниите, опериращи в блока, да бъдат притежавани и контролирани предимно от граждани на ЕС.

Анализаторите от JPMorgan отбелязаха също, че макар договорената цена на предложението да е близка до очакванията на инвеститорите, одобрението от страна на акционерите не е гарантирано, като остава възможността за подаване на контраоферта или други превозвачи да проявят интерес към закупуване на части от easyJet.

Досега easyJet отхвърли четирите предишни предложения на Castlelake, наричайки ги опортюнистични опити да се купи авиокомпанията „на евтино“, и изрази опасения относно структурата на управлението.

Castlelake трябва да формализира офертата си за easyJet до 3 август или да се оттегли съгласно британските правила за придобиване.