AI компаниите се борят за властта на правителствата

На последната среща на върха на Г-7 присъстваха лидерите на седем от най-могъщите държави в света, както и мениджъри на OpenAI, Anthropic и DeepMind, които бяха третирани като равни. Компаниите за изкуствен интелект (АІ) може да изглеждат сякаш се борят само за продукти и пазарен дял, но те играят много по-голяма игра: това е борба за власт на най-високо ниво, пише Гаутам Мукунда в материал за Bloomberg.

АІ компаниите не се срамуват от мащаба на амбициите си. Водещите лаборатории казват, че създават общ изкуствен интелект (АІ, който е равен на или надминава когнитивните способности на човек, бел. ред.). Дори и да не мислите, че ще успеят, готовността им да похарчат стотици милиарди долари опитвайки е показателна. Лидерите в индустрията отправят предупреждения за опасностите от един жаден за власт АІ, който се опитва да завладее света. Действията им показват, че те разбират тази мотивация изключително добре.

Все още никоя компания не е успяла да монополизира изкуствения интелект, но това не е непременно нещо успокояващо. Оценките на тези компании имат смисъл само ако една от тях се окаже монополист, а компания, която е монополизирала АІ, може да се окаже най-могъщата в историята. Ако никоя не го направи, това означава, че те ще се конкурират за власт помежду си, както и с държавната власт. Това би могло да направи динамиката по-интензивна, а не да я отслаби.

Главният изпълнителен директор на Microsoft Сатя Надела предупреди наскоро, че няма да има „позволение от обществото“ за налагането на едно бъдеще, в което печалбите от изкуствения интелект са концентрирани в ръцете на шепа компании. Надела описва икономическата опасност. Но по-голямата опасност е не в това кой ще контролира печалбите, а кой ще контролира властта.

Виждали сме компании, притежаващи властта на цели държави и преди. Британската Източноиндийска компания е основана през 1600 г. и се превръща в частна корпорация, която управлява империя. Тя сече монети, събира данъци, управлява съдилища и разполага с армия от около 260 хил. души, около два пъти по-голяма от британската, които полагат клетва не пред короната, а пред компанията.

Това е първата компания държава – корпорация, която е и суверен, отговорна само пред своите акционери. Повече от век тя ограбва и управлява голяма част от Индия. След като спечели правото да събира данъците на Бенгал през 1765 г., тя ги увеличава по време на масовия глад от 1769 г. и 1770 г., който отнема живота на най-малко един милион души (ако не и на до 10 милиона).

Никоя АІ компания не разполага с четвърт милион души под въоръжение (съдейки по начина, по който дроновете доминират на бойното поле в Украйна, може би нямат и нужда от тях). Но OpenAI си партнира с отбранителната фирма Anduril Industries, за да противодейства на вражеските дронове, и подписа договор с Пентагона на стойност до 200 млн. долара миналата година. Anthropic и Министерството на отбраната на САЩ са във война заради отказа на компанията да позволи на своите модели да захранват напълно автономни оръжия, въпреки че според съобщения системите ѝ са били използвани при залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро.

Компаниите за изкуствен интелект също така не се срамуваха да превърнат икономическото си влияние в политическо. Предварителните избори на Демократическата партия за 12-ия конгресен окръг на Ню Йорк бяха в известен смисъл „прокси война“ за АІ гигантите, като различни фирми или ръководители на фирми – като OpenAI, Palantir, Anthropic – подкрепяха различни кандидати. В крайна сметка АІ милиардерите похарчиха над 29 млн. долара за надпреварата.

Източноиндийската компания би кимнала в знак на одобрение. Играчите се признават един друг. През 70-те години на 18 в. почти една четвърт от членовете на Камарата на общините във Великобритания държаха нейни акции или получаваха възнаграждения от нея. В крайна сметка властта ѝ беше пречупена; след индийското въстание от 1857 г. Великобритания национализира компанията и взима земите и армията ѝ. Но дотогава тя управляваше голяма част от Индия в продължение на век и индийците плащат за това с кръв и богатства.

Предварителните избори в Ню Йорк бяха борбата за власт между АІ силите, изплувала на повърхността. На пръв поглед надпреварата завърши без печеливши и губещи за индустрията: да, победителят (който беше подкрепен и от бившия кмет Майкъл Блумбърг, основател и собственик на Bloomberg LP) беше съвносител в щатския законодателен орган на законопроекта за АІ безопасност, на който индустрията се противопостави. В същото време всеки политик в Америка сега знае, че индустрията е готова да похарчи милиони срещу кандидат, когото не харесва. Не е нужно да печелите всяка една битка, за да упражните силата си. Страхът може да свърши работа вместо вас.

Което ни води до последното нещо, което прави властта толкова различна от богатството – и обратно към масата на Г-7 във Франция. Властта е победата на един за сметка на друг. Всеки може да стане по-богат. Не всеки може да стане по-могъщ. АІ титаните представляват себе си и своите инвеститори. Ако те имат властта да седят като равни на среща на Г-7, тогава хората, които представляват всички останали, имат по-малко власт.

В момента изпълнителните директори на компании за изкуствен интелект са на масата по покана на световни лидери, които ги смятат за твърде важни, за да бъдат пренебрегнати. Но ситуацията един ден може да се обърне. Ако това не е бъдещето, което искаме, сега е моментът да ограничим властта на индустрията. Стремежът за власт на въглеродния интелект може да бъде също толкова опасен, колкото и този на неговите чеда от Силициевата долина.