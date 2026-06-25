САЩ предлагат на ЕС АІ партньорство в опит да се противопоставят на Китай

САЩ предлагат на Европейския съюз (ЕС) да се присъедини към партньорство в изкуствения интелект (АІ) като част от усилия за създаване на съюз за верига на доставки на фона на засилващата се конкуренция с Китай.

„Признавайки ключовото значение на физическата основа при изкуствения интелект – от критични суровини и енергия до производство на компютри и полупроводници – ние споделяме мнението, че бъдещето на изкуствения интелект трябва да бъде изградено върху основата на надеждно сътрудничество, икономическа сигурност, иновации и лоялна конкуренция“, се казва в проект на изявление, видян от Bloomberg.

Посланиците на държавите членки на ЕС са били информирани за предложението на среща тази седмица, според запознати с въпроса. От някои столици обаче са изразили опасения, че предложението може да се окаже средство САЩ да насърчат собствената си АІ екосистема, посочват още източниците, пожелали анонимност.

Брюксел призовава за по-голям дигитален суверенитет заради подложените на натиск трансатлантически отношения. Въпросът придоби спешност, след като администрацията на президента Доналд Тръмп ограничи достъпа на чуждестранни граждани до най-новите АІ модели на Anthropic PBC по-рано този месец, подчертавайки зависимостта на блока от американските технологии.

ЕС наскоро проведе разговори във Вашингтон във връзка с мярката, заяви изпълнителният вицепрезидент на Европейската комисия Хена Виркунен в интервю по-рано в четвъртък.

Говорител на посолството на САЩ в Брюксел не е отговорил веднага на искане за коментар.

ЕС и няколко държави членки са се присъединили към така наречения Pax Silica - инициатива, ръководена от САЩ, за противодействие на влиянието на Китай върху ключовите суровини.

Проектът на изявлението с големина от една страница не съдържа много подробности и призовава за сътрудничество в три основни области: „насърчаване на регулациите, подкрепящи иновациите“, научноизследователска и развойна дейност и износ на т. нар. АІ пакети (съдържащи инфраструктура, софтуер и инструменти за създаване и използване на АІ приложения, бел. ред.) за партньорски държави и съвместна работа за осъществяване на инвестиции.

„Стремим се да изградим АІ бъдеще, което служи на нашите народи, укрепва нашите икономики и общества и отразява нашите споделени ценности за предприемачество, иновации и върховенство на закона“, се казва в проекта на изявлението.