Кристин Лагард: Изкуственият интелект е огромен риск за финансовата стабилност

Изкуственият интелект (AI) може потенциално да доведе до опасни финансови кризи и Европейската централна банка (ЕЦБ) е решена да гарантира, че това няма да се случи. Това заяви в сряда председателят на базираната във Франкфурт финансова институция Кристин Лагард, цитирана от Bloomberg.

„Не можем да спрем изкуствения интелект, дори и с нашите стабилни регулации“, посочи тя по време на във Венеция. „Това, което можем да направим, е да се подготвим така, че нашите граждани да се възползват от него и същевременно да бъдат защитени от неговите опасности. Именно това правим“, добави финансистът.

Лагард предупреди, че истинският риск не е самият изкуствен интелект, а сътресенията, които могат да бъдат предизвикани от появата на толкова значим и променящ правилата фактор.

„В най-новата история има една сила, която е унищожила повече работни места и е заличила повече спестявания, отколкото технологиите някога са успявали, и тази сила са финансовите кризи“, посочи председателят на ЕЦБ. „С нарастването на възможностите на тези системи те навлизат все по-дълбоко във всички сфери на икономиката“, добави тя.

Според Лагард големият въпрос на нашето време е да разберем какво може да означава новата технология за финансовата стабилност и как да бъдат защитени гражданите и бизнесът. ЕЦБ вече е подложила 109 банки на сценарий за тежка кибератака, като повечето от установените слабости вече са били отстранени.

Кристин Лагард заяви, че сега регулаторите ще изпратят писма до главните изпълнителни директори на банките, за да се уверят, че те са подготвени и устойчиви при евентуални атаки, свързани с изкуствен интелект, и че осъзнават необходимостта от сериозни инвестиции в защитата си.

„Изкуственият интелект е напът да преобрази финансовия сектор отвътре, създавайки нови концентрации на риск и нови възможности за онези, които биха искали да нанесат вреда“, каза тя.

Според нея в крайна сметка ще бъде необходима някаква форма на глобално управление на изкуствения интелект, подобна на международните споразумения за неразпространение на оръжия, които помогнаха за запазването на световната сигурност в разгара на Студената война.

По думите ѝ в Европа, освен бързите действия за повишаване устойчивостта на банките и бизнеса, от ключово значение са също изграждането на единен съюз на капиталовите пазари и внимателният регулаторен надзор.

„Да гарантираме, че тази технологична революция няма да се превърне във финансова криза - това е най-добрият начин ние в ЕЦБ да служим на хората в Европа“, заключи Лагард.