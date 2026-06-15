Спирането на модела на Anthropic бележи обрат в САЩ и е предупреждение за Силициевата долина

Необичайният ход на САЩ да ограничат достъпа на чуждестранни лица до най-добрите модели за изкуствен интелект на Anthropic подчертава новооткритата готовност на администрацията на президента Доналд Тръмп да упражнява контрол върху ключова индустрия. Мярката също така напомня на Силициевата долина, че работи с технология, която не е напълно изяснена и чието въздействие е несигурно, пише Bloomberg.

Вашингтон предприе безпрецедентна стъпка, като нареди на AI стартъпа да блокира достъпа до най-модерните си платформи за изкуствен интелект за всички чуждестранни граждани. Правителството на САЩ издаде заповедта, след като откри, че е възможно да се заобиколят защитните бариери на AI модела Fable 5, който Anthropic пусна само няколко дни по-рано. Бързината на този ход предизвика широко разпространена загриженост относно това, което стартъпът определи като „непропорционална“ реакция – и предупреждение, че такъв подход би могъл да „спре всички нови внедрявания на модели за всички доставчици на авангардни модели“.

Висши служители на Anthropic в момента водят преговори с официални лица във Вашингтон относно конкретните опасения за сигурността, които са били повдигнати, твърдят запознати с въпроса източници, пожелали да останат анонимни, за да обсъдят частни разговори. Един от ключовите участници в преговорите е министърът на финансите Скот Бесънт, който отправи предупреждения към Wall Street относно потенциалните опасности на авангардни модели като Mythos на Anthropic: платформа, която теоретично открива и експлоатира недостатъци в софтуера по-бързо от хората.

Реакцията на американското правителство бележи най-значителната намеса на държавни служители в дейността на компания за изкуствен интелект, която някога е била предприемана. Това се случва точно в момент, когато най-големите AI стартъпи, включително Anthropic – чиято стойност вече надхвърля 900 млрд. долара – се стремят да станат публично търгувани компании. Неочакваните ограничения заплашват да създадат прецедент за големите разработчици на AI модели, сред които OpenAI, Google (част от Alphabet) и Meta Platforms.

Правителството вече е готово да използва извънредни правомощия, за да принуди AI разработчиците да се подчиняват на неговите указания при преодоляването на потенциални заплахи за сигурността – въпреки издадената през юни изпълнителна заповед, в която се заявяваше, че няма да се налага спазване на правилата в Силициевата долина. В тази по-ранна заповед се заявяваше, че САЩ не създават режим за лицензиране на AI модели, но администрацията на Тръмп предприе стъпки именно в тази посока.

„Американските авангардни модели все повече се третират като стратегически активи, като достъпът до тях се контролира строго и се определя от съображения за национална сигурност“, заяви Гари Тан, портфолио мениджър в Allspring Global Investments. Това е „динамика, която вероятно ще се запази, тъй като Китай продължава да изостава от САЩ в изчислителната мощност“.

Дебатът се води на фона на конкуренцията с Китай за доминиране в областта на AI технологиите, тъй като играчи като Alibaba Group Holding и DeepSeek намаляват разликата с американските си конкуренти по отношение на производителност и ефективност.

Миналата седмица Anthropic пусна Fable 5 като първата версия за широката публика на модела си Mythos. Компанията многократно е предупреждавала за кибервъзможностите на Mythos, а представителите на Белия дом са приели тези опасения сериозно, като чрез доброволна заповед са създали възможност американските агенции да използват Mythos и други модели с кибервъзможности, за да запълнят слабите места в собствените си системи.

Страховете на Вашингтон може би се простират отвъд просто способността да се заобиколят защитите и да се въздейства върху която и да е платформа. В по-широк смисъл опасението е, че противници могат да се опитат да откраднат файла с числа, който съдържа ключа към възможностите на AI модела. Мярката за забрана на Fable и Mythos съвпада с нарастващата загриженост във Вашингтон, че AI компаниите за изкуствен интелект трябва да пазят търговските си тайни от възможни вътрешни заплахи.

След десетилетия на разпространяване на най-модерни американски технологии по целия свят като дипломатически и икономически инструмент, Вашингтон сега се движи в обратната посока. Както и при ограничаването на износа на чипове към геополитически съперници като Китай, САЩ все повече се опитват да запазят технологиите за вътрешна употреба като въпрос на национална сигурност.

„Това показва, че САЩ се надпреварват да използват експортни контроли, за да овладеят рисковете, свързани с изкуствения интелект“, казва Стефани Кам, асистент в Китайската програма на Institute of Defence and Strategic Studies към Технологичния университет Нанянг в Сингапур.

„Можем да очакваме Вашингтон да затегне ограниченията и да използва износа на изкуствен интелект като стратегически лост срещу Пекин. Ако директивата е насочена към конкретни области, американските фирми ще могат да се адаптират“, каза тя. „Ако обаче е с широко приложение, съществува риск иновациите да бъдат изместени в чужбина, докато Китай продължава да напредва.“

Миналата седмица сенатор Джим Бенкс, републиканец от Индиана, който е член на комисия за надзор на експортния контрол, призова представителите на администрацията на Тръмп да обмислят как САЩ могат да защитят базовия файл на AI моделите от кражба от страна на Китай или други противници.

Освен политическите цели, Силициевата долина вероятно ще се съпротивлява на опитите на Вашингтон да упражнява контрол. От Meta до OpenAI, най-големите разработчици се надпреварват да заявят правата си върху технология, която вероятно ще преобразува цели икономики и индустрии.

Все пак е невъзможно да се тестват всички комбинации от потенциалните възможности на един AI модел, което води до неясни опасения относно заплахи и непрекъснат контрол, докато моделите продължават да се подобряват.

„Може да има важни прагове на способности – като например системи с изкуствен интелект, които могат да автоматизират големи обеми от научноизследователска и развойна дейност в областта на изкуствения интелект за кратки периоди от време – които създават нови видове рискове“, написа Банкс в писмо този месец до длъжностни лица, сред които Бесънт, националният директор по киберсигурността Шон Кейрнкрос и министърът на отбраната Пит Хегсет.

„Експертите от индустрията също изразяват сериозни опасения относно трудността да се поддържат такива системи под човешки контрол“, посочи още той.