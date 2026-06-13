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Anthropic спря достъпа до водещи АІ модели заради забрана за чуждестранна употреба от САЩ

Компанията е била задължена на практика да блокира използването на Fable 5 и Mythos 5 заради директива на американската администрация

11:13 | 13.06.26 г.
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Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

Anthropic деактивира достъпа на всички клиенти до своите модели с изкуствен интелект (АІ) Fable 5 и Mythos 5 заради директива на американската администрация за спиране на достъпа на чуждестранни граждани до усъвършенствани системи, съобщава Bloomberg.

„Правителството на САЩ, позовавайки се на органите за национална сигурност, издаде директива за контрол на износа, за да спре достъпа до Fable 5 и Mythos 5 от всеки чуждестранен гражданин, независимо дали е във или извън САЩ, включително служители на Anthropic, които са чуждестранни граждани“, се казва в изявление на компанията.

Anthropic добави, че за да се гарантира спазването на изискванията, „нетният ефект“ от заповедта означава, че е трябвало да деактивира достъпа за всички клиенти, включително в САЩ. Други модели няма да бъдат засегнати.

Директивата, която Anthropic съобщи, че е получила в 17:21 ч. в петък, бележи най-значимото действие досега от администрацията на Доналд Тръмп за въвеждане на ограничения върху най-съвременните АІ модели. Това се случва въпреки предишни съобщения, включително чрез указ, че САЩ няма да налагат лицензионен режим за прегледи на АІ модели. Американски държавен представител потвърди, че Министерството на търговията е изпратило писмото.

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Директивата от петък допълнително засилва натиска, на който Anthropic е подложена от страна на правителството във Вашингтон. По-рано тази година Пентагонът определи компанията като риск за веригата за доставки след продължителен спор относно договорните ограничения, които компанията настояваше да уточни.

Ограничението може също така да попречи на растежа на Anthropic, един от най-ценните стартиращи компании в САЩ, който се очаква да бъде насочен към първично публично предлагане през следващите месеци.

Директивата не предоставя конкретни подробности за опасенията на правителството за националната сигурност, заявиха от Anthropic.

„Разбираме, че правителството смята, че е разбрало за метод за заобикаляне, или jailbreaking (процесът на премахване на наложени върху даден софтуер ограничения от производителя или разпространителя за получаване на пълен достъп или административен контрол, бел. ред.) на Fable 5“, се казва в съобщението. „Не сме съгласни обаче, че откриването на ограничен потенциален jailbreak трябва да е причина за изтегляне на търговски модел, внедрен за стотици милиони хора“, се казва още.

Частната Anthropic, която отдавна се позиционира като по-отговорен АІ разработчик, за първи път пусна своя модел Mythos през април за ограничена група бизнеси и правителства, като същевременно предупреди за способността му да открива слабости в киберсигурността. Тази седмица компанията пусна публично достъпна версия Fable 5, която има значителни предпазни мерки, предназначени да предотвратят използването ѝ от клиенти за потенциално опасни приложения.

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Последна актуализация: 11:13 | 13.06.26 г.
Anthropic икономиката на сащ mythos
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