Anthropic дава на ЕС достъп до АІ модела си Mythos

Anthropic ще даде достъп до най-модерния си модел с изкуствен интелект (АІ) Mythos на Европейския съюз (ЕС), след като блокът се надяваше на това в продължение на месеци на фона на опасения за киберсигурността.

Европейската комисия потвърди пред CNBC в понеделник, че е провела „няколко продуктивни срещи“ с американската фирма за изкуствен интелект.

„Приветстваме най-новите развития относно потенциалния бъдещ достъп“, заяви говорителят на ЕС за технологичен суверенитет Томас Рение в имейл, добавяйки, че блокът се стреми да получи по-ясна представа за възможните рискове, които технологията представлява.

Anthropic първоначално пусна Mythos на ограничен брой компании през април като част от проекта си за киберсигурност Project Glasswing, като моделът се отличаваше с отличните си показатели за идентифициране на пропуски в сигурността и слабости в софтуера. Пускането му предизвика вълна от опасения относно заплахите, които услугата може да представлява в ръцете на злонамерени хакери.

„Нека не забравяме, че Mythos не е еднократен случай, на пазара идва нова вълна от мощни модели“, посочи Рение. „Това е споделено предизвикателство и ние засилваме дискусиите си с партньори със сходни възгледи, включително САЩ“, допълни той.

Официалните условия на сделката все още не са ясни. Anthropic не е отговорила веднага на искането на CNBC за коментар.

През последната седмица ЕС засили дискусиите с администрацията на САЩ, за да получи достъп до модела, след като Anthropic заяви пред Брюксел, че се нуждае от разрешение от правителството във Вашингтон, съобщиха преди това пред CNBC запознати с въпроса хора.

По това време източниците посочиха, че администрацията на САЩ е против споделянето на мощния модел с правителства извън САЩ като цяло, тъй като се стреми да остане лидер в областта на изкуствения интелект.

ЕС вече получи достъп до модела GPT-5.5-Cyber ​​на OpenAI през май, но от ЕК заявиха, че по това време са проведени и „четири или пет“ срещи с Anthropic и че споразуменията са на „различен етап“.

Правителства, банки и технологични фирми бяха разтревожени от рисковете, породени от Mythos, когато той беше пуснат за първи път през април, тъй като технологията е способна да разкрие хиляди неизвестни досега софтуерни уязвимости и може да бъде използвана за нов вид хакерски атаки.

Администрацията на Тръмп също обяви през май споразумения с Google, DeepMind, Microsoft и xAI на Илон Мъск, които ще позволят на правителството да се запознават с техните АІ модели, преди да бъдат публично пуснати.