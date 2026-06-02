Ливан обяви частично примирие между Израел и "Хизбула", но атаките продължават

Ливан обяви частично примирие между „Хизбула“ и Израел в понеделник, което ще доведе до ограничена деескалация на конфликта. Той отне живота на хиляди хора и разпали по-широката война на САЩ и Израел срещу Иран, предава Ройтерс.

Според ливанското посолство във Вашингтон споразумението няма да сложи крй на конфликта в страната. Но то призовава Израел да се въздържа от удари срещу Бейрут и околностите му, контролирани от „Хизбула“, докато свързаната с Иран групировка се ангажира да спре атаките си срещу Израел.

Военните действия в Южен Ливан, където Израел нахлу през март, продължиха в понеделник вечерта. Рано във вторник израелската армия съобщи, че е прехванала два снаряда, които са преминали от Ливан в Северен Израел и че няма информация за пострадали.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп, който първи обяви споразумението, заяви, че „Хизбула“ се е ангажирала чрез посредници да не атакува Израел. Нито един американски президент не е разговарял с „Хизбула“ със или без посредници. САЩ обявиха групировката за терористична организация.

Тръмп каза още, че израелският премиер Бенямин Нетаняху се е съгласил да изтегли войските, които са се готвели да атакуват Бейрут.

След съобщението на Тръмп Нетаняху заяви, че Израел ще продължи военните операции в Южен Ливан, където сухопътните сили се насочват към река Захарани, най-дълбокото им нахлуване в Ливан от 25 години.

Депутатът от „Хизбула“ Хасан Фадлалах съобщи, че групировката ще подкрепи пълно примирие в цял Ливан като предварително условие за изтеглянето на израелските войски. Той не уточни дали групировката ще спре ударите си срещу територията на Израел.

Ливан заяви, че ще се стреми към удължаване на примирието в преговорите с Израел във Вашингтон в сряда.

Това може да открие пътя към възобновяване на усилията за прекратяване на тримесечната война, която започна с атаките на САЩ и Израел срещу Иран. Процесът беше блокиран седмици наред в условията на крехко примирие, тъй като преговарящите не успяха да постигнат споразумение по първоначална рамка за мирни преговори.

Войната между Израел и „Хизбула“ започна на 2 март в рамките на по-широкия конфликт и оттогава е преплетена с него.

Иран настоява за спиране на израелските атаки в Ливан като условие за споразумение за прекратяване на войната, а САЩ заявиха, че двата конфликта са отделни.

„Примирието между Иран и САЩ е недвусмислено примирие на всички фронтове, включително в Ливан“, заяви иранският външен министър Абас Арагчи в изявление.

Иран заплашва да спре преговорите

Иранската държавна телевизия съобщи по-рано в понеделник, че Техеран ще спре непреките мирни преговори със САЩ и може да прекрати примирието, което до голяма степен се спазваше от началото на април, като посочи войната в Ливан.

Ирански официални представители не са потвърдили пряко съобщенията, а Тръмп зяви пред репортер на NBC, че няма новини от Иран. Той каза в интервю за CNBC в понеделник, че мирните преговори са „станали много отегчителни“ и че му е безразлично дали са приключили.

„Наистина не ме интересува, все ми е едно“, заяви Тръмп.

От средата на март Тръмп многократно твърдеше, че е близо до подписване на мирно споразумение, но то все още не е постигнато. Въпреки примирието Иран и САЩ си размениха удари на няколко пъти през миналата седмица.

Междувременно ръководителят на Корпуса на гвадрейците на Ислямската революция Исмаил Каани заплаши да разшири блокадата на Ормузкия проток до протока Баб ел-Мандеб, друг ключов маршрут в Червено море.

Цените на петрола нараснаха с 4% в понеделник в условията на засиленото напрежение.