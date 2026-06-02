Петролът леко поевтинява след най-рязкото си поскъпване от месец насам*

Цената на петрола се понижава след най-рязкото си покачване от около месец насам, докато несигурността около мирните преговори между САЩ и Иран засили опасенията, че доставките на енергоносители от Персийския залив може да останат ограничени за по-дълго време, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поевтиняват с 0,81% до 94,21 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) - с 0,92% до 91,31 долара за барел.

Цените скочиха в понеделник след информация, че Техеран прекратява преговорите с Вашингтон в знак на протест срещу израелските атаки в Ливан, но по-късно ограничиха ръста си, след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че разговорите продължават.

Той каза още, че меморандум за разбирателство с Иран за повторното отваряне на Ормузкия проток може да бъде постигнат още през следващата седмица. По думите му Вашингтон трябва „да уточни още няколко точки“, преди да бъде постигнато споразумение.

Липсата на яснота около евентуалното удължаване на настоящото примирие - както и бъдещето на доставките през Ормузкия проток - разклати петролните пазари, които миналия месец отбелязаха ценови спадове заради оптимизма, че може да бъде постигната сделка. Според информация на полуофициалната иранска агенция „Тасним“, Техеран и неговите регионални съюзници са поставили на дневен ред пълното затваряне на Ормузкия проток, както и на пролива Баб ел-Мандеб в южния край на Червено море - ключов алтернативен маршрут за износ на петрол.

Допълнително объркване внесоха различните версии на Тръмп и израелския премиер Бенямин Нетаняху относно разговор за бойните действия в Ливан. Според публикация на ливанското президентство, примирието между Тел Авив и подкрепяната от Иран групировка „Хизбула“, договорено с посредничеството на САЩ, трябва да бъде разширено така, че да обхване цялата територия на Ливан, като във вторник и сряда ще се проведат нови преговори.

Основният фокус на петролния пазар остава стратегическият Ормузки проток, през който в мирно време преминават около една пета от световните доставки на петрол и втечнен природен газ. Видимият търговски трафик през водния път остава ограничен, тъй като подновеното напрежение в отношенията между САЩ и Иран засилва несигурността в корабоплаването.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.