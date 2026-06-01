IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: политическата криза България в еврозоната Кризата в Иран Изкуствен интелект Войната в Украйна

S&P 500 започва юни с нов рекорд благодарение на технологичния сектор

И трите основни индекса отвъд Океана затвориха на рекордни равнища в понеделник

23:59 | 01.06.26 г.
Автор - снимка
Създател
Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

Широкият измерител S&P 500 отбеляза ръст в понеделник, въпреки че цените на петрола се повишиха, а Nvidia тласна технологичния сектор нагоре след представянето на нов чип за персонални компютри, предава CNBC.

Индексът напредна с 0,26% и завърши деня на ниво от 7599,96 пункта. Технолотичният показател Nasdaq Composite се повиши с 0,42% до ниво от 27 086,81 пункта. Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average прибави 46,42 пункта и приключи сесията на равнище от 51 078,88 пункта.

И трите индекса достигнаха нови исторически върхове по време на сесията и затвориха на рекордни равнища.

Книжата на Nvidia подкрепиха по-широкия пазар, след като отбелязаха ръст от над 6%. Това стана, след като компанията представи нов процесор за персонални компютри.

Книжата на Dell Technologies и HP също поскъпнаха със съответно над 10% и 8%. Цената на акциите на Intel, която от години доминира пазара на чипове за персонални компютри, се понижи с над 4%.

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google
Последна актуализация: 23:59 | 01.06.26 г.
щатски индекси щатски борси Wall Street
напиши коментар
Най-четени новини
Още от Пазари виж още

Коментари

Добави коментар
Финанси виж още