Великобритания има най-много данъци от епохата на Наполеоновите войни

Великобритания все още се бореше с огромния ръст на държавния дълг, натрупан по време на Наполеоновите войни, а индустриалната революция започваше да променя света. През 1834 г. в страната са съществували 90 данъка, като е имало налози върху всичко – от прислугата до дилижансите, пише Bloomberg.

Много от тези налози, разбира се, отдавна са отменени. Но британската данъчна система се връща към сложността от края на Джорджианската епоха, сочи ново изследване на института Tax Policy Associates. То показва, че броят на данъците се е удвоил за три десетилетия и скоро ще достигне 90.

Резултатите ще засилят опасенията, че смущаващата гама от данъци, с които трябва да се справят фирмите и физическите лица, и съпътстващите административни разходи, забавят британската икономика в момент, когато правителството е под натиск да съживи растежа и да подобри нестабилното си фискално положение.

Британската данъчна система става по-сложна. Графика: Bloomberg LP

Сложността идва от желанието на последователни правителства да генерират приходи за обществените услуги без да предизвикват британските избиратели, чийто жизнен стандарт не се е подобрил значително след финансовата криза.

Сегашното лейбъристко правителство беше принудено да прояви креативност, след като обеща, че няма да повишава ставките на трите основни данъка – данък върху доходите, ДДС и осигурителни вноски. Заедно те съставляват около 60% от всички приходи на публичния сектор.

„През последните 30 години имахме основно статично ниво на данъците, увеличение на броя им“, казва Дан Нейдъл, основател на Tax Policy Associates, пред Bloomberg. „За някои от тях може да се каже, че са екологични данъци и други подобни, но повечето не са такива. Това е начин да се съберат допълнителни данъци с възможно най-малка съпротива от страна на данъкоплатците.

Тъй като общото данъчно бреме се очаква да достигне най-високото си ниво от Втората световна война насам, Международният валутен фонд предупреди, че Великобритания може би достига границите на данъчните нива, ако не осъществи големи реформи. Институтът на лицензираните счетоводители в Англия и Уелс съобщи неотдавна, че данъчната система „се пропука под тежестта на трупаната с десетилетия сложност“.

Данъчното бреме във Великобритания ще достигне следвоенен връх. Графика: Bloomberg LP

Tax Policy Associates посочва, че увеличението в броя на данъците през последно време може да се дължи на по-голям брой екологични и поведенчески данъци като тези върху найлоновите торбички и захарта, както и на повече данъци, наложени от децентрализирани администрации, и на малки данъци върху конкретни отрасли. Данъкът върху свръхпечалбите на производителите на енергия от възобновяеми източници и ядрена енергия, както и акцизът върху електронните цигари са последните примери за въведени или обявени нови данъци.

„Данъчните ставки във Великобритания са много конкурентни в международен план, но сложността и темпото на промените ни поставят на последно място в класацията“, казва Нейдъл, бивш данъчен адвокат в Clifford Chance. „Когато практикувах, сложността на данъчната система във Великобритания, както и темпото на промените и несигурността, бяха по-голям фактор за възпиране на хората да пристигат в страната от самите ставки“, допълва той.

Комбинацията от слаб растеж, застаряващо население и разходи в различни сектори – от здравеопазване до отбрана, затруднява правителствата да набират средства по начин, който да остане незабелязан от избирателите. Откакто дойде на власт през 2024 г., Лейбъристката партия насочи усилията си към компаниите и заможните хора в стремежа си да балансира бюджета.

Дебатът за бъдещето на данъците се подновява, докато възможните наследници на премиера Киър Стармър се надпреварват за поста. Бившият министър на здравеопазването Уес Стрийтинг призова за увеличаване на данъка върху капиталовите печалби, докато кметът на Манчестър Анди Бърнам намекна, че може да се насочи към земята за по-високо данъчно облагане.