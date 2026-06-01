Задълбочаването на конфликта в Близкия изток тласна европейските борси до едноседмично дъно

Европейските борси отбелязаха спад в понеделник, тъй като ескалиращото напрежение в Близкия изток подкопа надеждите за решаване на войната в Иран в краткосрочен план, а инвеститорите бяха под влиянието и на съобщения за сделка с участието на британската авиокомпания easyJet, предават Ройтерс и CNBC.

Паневропейският индекс Stoxx 600 приключи колеблива сесия със спад от 0,8%, като достигна най-ниското си ниво от над една седмица от 621,24 пункта.

Бенчмаркът започна сесията с понижение, след като САЩ и Иран съобщиха, че са разменили удари през уикенда, а загубите се задълбочиха, след като иранската осведомителна агенция Тасним съобщи, че Техеран е прекратил преговорите с Вашингтон заради атаките срещу Ливан.

Тасним информира още, че Иран и съюзниците му от „Фронт на съпротивата“ обмислят мерки за блокиране на Ормузкия проток и нарушаване на корабоплаването по други ключови водни пътища, включително протока Баб ел-Мандеб. Цените на суровия петрол нараснаха с над 6,5%, като засилиха опасенията за Европа, която е зависима от вноса на енергоносители.

Лондонският бенчмарк FTSE 100 отписа 0,68% до ниво от 10 338,95 пункта. Германският DAX е надолу с 0,40% и завърши деня на равнище от 25 003,04 пункта. Френският CAC 40 отбеляза спад от 0,45% до ниво от 8146,59 пункта.

Повечето основни сектори завършиха сесията на червена територия. За сметка на това енергийният сектор отбеляза ръст от 1,7%.

Въпреки несигурността анализатори твърдят, че корпоративните отчети и прогнозите са били по-добри от очакванията през този сезон на отчетите, като Goldman Sachs повиши 12-месечната си цел за бенмарка Stoxx на 660 пункта.

Луксозният сектор, който повечето инвеститори считат за сектор със стоки от неосновна необходимост, е надолу с 18% от началото на тази година.

Британската авиокомпания easyJet отбеляза ръст от 10%, след като Castlelake съобщи, че обмисля потенциална оферта за придобиване. Британската нискотарифна авиокомпания заяви, че моментът, избран от американската инвестиционна компания, е „силно опортюнистичен“ предвид последиците от войната в Иран.

Софтуерните компания поеха нагоре, като продължиха възстановяването си, тъй като ръстовете при американските компании успокоиха притесненията от затруднения за сектора, предизвикани от изкуствения интелект.

Цената на акциите на SAP, най-голямата софтуерна компания в Европа по пазарна стойност, се повиши с 8,1%, а книжата на Sage, Dassault Systemes, Nemetschek и Temenos отбелязаха ръст от между 7% и 8%, като подкрепиха европейския технологичен сектор.

Книжата на Wise поевтиняха с 8%, след като прокуратурата в Брюксел съобщи, че разследва компанията за преводи на цифрови пари за подозрителни сделки на стойност половин милиард евро.