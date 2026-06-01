Износът на американски суров петрол достигна рекорд през май, България е сред купувачите

Износът на суров петрол от САЩ е достигнал рекордните 5,6 млн. барела дневно през май, след като кризата в Близкия изток увеличи търсенето на американски петрол от азиатски и европейски рафинерии, сочат данни от проследяването на кораби, цитирани от Ройтерс.

Войната на САЩ и Израел срещу Иран предизвика най-голямото в историята сътресение на световния енергиен пазар, като рафинерии по целия свят се стремят да си осигурят алтернативи на доставките от Близкия изток. Около една пета от световните доставки на петрол и газ преминават през Ормузкия проток, ключов воден път, който на практика беше затворен с началото на войната в края на февруари.

Миналия месец износът на суров петрол на САЩ е подобрил предишния рекорд от 5,2 млн. барела дневно, поставен през април, сочат данни на компанията Kpler. Американският лек суров петрол WTI се търгува с голяма отстъпка спрямо глобалния бенчмарк Брент. Цените на физическите сортове американски суров петрол обикновено се определят като разлика спрямо WTI, а голямата отстъпка спрямо Брент прави по-изгодно за чуждестранните купувачи да закупуват американски петрол и да го доставят по целия свят.

WTI се търгуваше с отстъпка от 20,69 долара за барел спрямо фючърсите върху Брент през март, най-голямата разлика от 13 години, тъй като нарушаването на доставките в Близкия изток доведе до ръстове при Брент, които надминават тези при WTI. През април, когато са били осъществени повечето сделки за износ на суров петрол през май, отстъпката е достигнала средно около 8,86 долара спрямо средно ниво от 4,85 долара преди войната.

Износът за Европа и Азия е достигнал рекордни върхове през мй, като Азия е закупила 2,45 млн. барела дневно от изнесените барели и е запазила мястото си на водещ купувач за втори пореден месец. Европа е на второ място с 2,4 млн. барела дневно.

Търсенето от Япония, която обикновено внася повечето си суров петрол от Близкия изток, е съставлявало най-голямата част от азиатския внос на американски петрол през май с 808 хил. барела дневно, или ръст с 32% за месеца и рекорден връх.

„Не е изненадващо, че Азия купува толкова много предвид загубата на барели от Персийския залив“, казва Мат Смит, директор на отдела за анализи на суровините в Kpler.

Американският суров петрол за Средиземро и Черно море също е достигнал рекорден връх през май, като България, Хърватия, Турция и Гърция са се очертали като необичайни трансатлантически купувачи.

Рекордният внос на Италия от 335 хил. барела е тласнал нагоре търсенето от Европа.

„Смятаме, че купуването от Азия се дължеше основно на необходимостта, докато купуването от Европа беше свързано основно с благоприятните условия за превоз и по-ниските цени за трансатлантически товари“, казва Рохит Ратход, старши пазарен анализатор в компанията Vortexa.

Най-малко 283 хил. барела дневно, или около 5% от износа на американски суров петрол през май, са били барели от стратегическия петролен резерв на САЩ. Петролът, част от 172 млн. барела, които се освобождават от извънредните петролни запаси на страната за противодействие на нарастващите цени на суровия петрол, е отишъл както към европейски, така и към азиатски купувачи.

Очаква се износът да отслабне

След силния май се очаква износът да отслабне през юни, тъй като надеждите за споразумение смекчиха някои притеснения за предлагането и намалиха отстъпката при WTI спрямо Брент. Макар че тя остана голяма в първата част от май, през втората половина намаля и в понеделник беше около 6 долара.

Консултантската компания Energy Aspects счита, че износът ще достигне средно 4,9 млн. барела дневно през юни и около 4,60 млн. барела дневно през юли.

„Очакваме износът да намалее с над 1 млн. барела дневно през юни спрямо май“, казва Георгиос Сакелариу, анализатор в компанията Signal Maritime, и допълва, че тя е отчела най-малко десет много големи превозвача на суров петрол по-малко за датите през юни спрямо май.

Ниските наличности от WTI в САЩ ще стимулират и насочването на повече барели към местния петролен резерв, което ще намали износа, казват източници и анализатори.

Цените на водещите американски сортове петрол за износ - WTI Midland и „Марс“, бяха с 1,15 долара по-високи от WTI в петък спрямо премия от 7,75 долара през април за доставки през май. „Марс“ се търгуваше с премия от 1,50 долара в петък спрямо връх от 17,50 долара през април.