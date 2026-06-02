Alphabet планира да набере 80 млрд. долара за AI, Berkshire ще инвестира 10 млрд. долара

Alphabet планира да набере 80 млрд. долара чрез емитиране на акции, включително инвестиция от Berkshire Hathaway, съобщи в понеделник компанията майка на Google, в рамките на агресивната си кампания за финансиране на скъпоструващото разширяване на инфраструктурата си за изкуствен интелект.

Сделката привлича диверсифицирания холдинг на Уорън Бъфет като нов основен инвеститор, което представлява значителна подкрепа за дългосрочната стратегия на Alphabet в областта на изкуствения интелект и облачните технологии, пише Ройтерс.

През април Alphabet увеличи прогнозата си за годишните капиталови разходи с 5 млрд. долара до между 180 и 190 млрд. долара. Компанията увеличи инвестициите, за да отговори на нарастващото търсене на изчислителни мощности, задвижвано от изкуствен интелект, с AI бизнес инструментите си и персонализирани чипове.

Компанията майка на Google ще продаде на Berkshire акции на стойност 10 млрд. долара чрез частно пласиране, включващо 5 млрд. долара в обикновени акции от клас А на цена 351,81 долара за акция и 5 млрд. долара в акции от клас С на цена 348,20 долара за акция, като и двете са под цените на затваряне от понеделник.

Акциите на компанията поевтиняха с 2% след затварянето на борсата.

„Всички компании са възхитени, когато Berkshire заема позиции, защото това е видът акционер, който компаниите обичат да имат“, заяви Стивън Чек, президент и главен инвестиционен директор на Check Capital Management, която има инвестиции в акции на Berkshire.

Инвестицията на Berkshire допълва позицията, която компанията изгражда от третото тримесечие на миналата година. Миналия месец Berkshire съобщи, че е утроила дела си в компанията майка на Google, който с обща стойност от 16,6 млрд. долара се превърна в една от най-големите ѝ инвестиции в обикновени акции.

„Тази допълнителна покупка подчертава, че Грег Абел (главен изпълнителен директор на Berkshire) вярва, че Alphabet ще реализира разумна възвръщаемост на капиталовите си разходи за изкуствен интелект дори и при емитирането на допълнителни акции от компанията“, заяви Бил Стоун, главен инвестиционен директор в Glenview Trust Company.

Alphabet заяви, че целта ѝ е да набере 30 млрд. долара чрез едновременни публични предлагания, подкрепени от инвестиционни банки, разпределени поравно между депозитарни акции, обвързани със задължително конвертируеми привилегировани акции, и акции от клас А и С.

Освен това компанията очаква да стартира програма за предлагане на пазара на стойност 40 млрд. долара през третото тримесечие, което ще ѝ даде гъвкавост да продава акции от клас А и клас С постепенно във времето.

„Компанията отчита силно търсене на своите AI решения и услуги от страна на бизнеси и потребители, на нива, които надхвърлят наличното предлагане на компанията“, заяви Alphabet.

Alphabet е набрала дълг за над 85 млрд. долара в шест валути и на шест пазара през последната година, като общият баланс на дълга ѝ достига над 100 млрд. долара, съобщи компанията.