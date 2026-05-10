Alphabet е напът да стане най-голямата компания в света благодарение на изкуствения интелект

През изминалата година Alphabet се превърна от компания, която се занимава с изкуствен интелект като странична дейност, в единствената компания на пазара с доминиращи позиции в почти всеки аспект на тази технология. Сега тя е на прага да изпревари гиганта при чиповете с изкуствен интелект (AI) Nvidia и да се превърне в най-голямата компания в света, пише Bloomberg.

„Alphabet заема значително място в почти всяко кътче на AI екосистемата и комбинацията от всичко, което тя предлага, я поставя на водеща позиция да се превърне в най-големия победител в областта на изкуствения интелект“, коментира Люк О’Нийл, главен инвестиционен директор на компанията CooksonPeirce Wealth Management, която притежава дялове в Alphabet и Nvidia.

Компанията майка на Google приключи в петък с пазарна капитализация от 4,8 трлн. долара. Nvidia беше под това ниво във вторник, но тридневното рали в края на седмицата я тласна до 5,2 трлн. долара.

Разликата между двете компании намаля значително през последните шест месеца, тъй като акциите на Alphabet отбелязаха силен ръст, включително с 34% през април, най-добрия месец за компанията от 2004 г. насам. На 31 октомври пазарната капитализация на Nvidia достигна 4,9 трлн. долара, а тази на Alphabet беше под 3,4 трлн. долара. Оттогава цената на акциите на Alphabet нарасна с 43%, докато тази на Nvidia се повиши само с 6,3%, като изостана от ръста на индексите S&P 500 и технологичния Nasdaq 100.

Alphabet се прицелва в короната на Nvidia – компанията майка на Google е близо до това да изпревари Nvidia по размер. Графика: Bloomberg LP

Според инвеститорите е логично Alphabet в крайна сметка да вземе титлата най-голяма компания в света, тъй като пипалата ѝ достигат до много важни части от технологичния сектор и търговията с изкуствен интелект.

Nvidia може да е лидер в създаването на чипове с изкуствен интелект, но Alphabet има конкурентен продукт, който набира популярност. Тя също така притежава няколко големи бизнеса като Google Search, Google Cloud, YouTube и Waymo. Освен това моделът Gemini AI на Alphabet е смятан за един от най-добрите в сектора, а компанията е значителен инвеститор в Anthropic, която има друг водещ модел - Claude.

„Nvidia е страхотна компания, но има потенциал да бъде много по-циклична, ако разходите за изкуствен интелект се забавят“, казва О’Нийл. „Освен това Alphabet е толкова диверсифицирана, че ако един бизнес се забави, други може да компенсират изоставането. Няма по-широка конкурентна преднина от тази на Alphabet и тя изглежда като компанията с главно к на интернет ерата. Затова би било логично тя да е най-голямата“, допълва той.

Alphabet беше най-голямата акция на пазара в началото на 2016 г., когато за кратко изпревари Apple. Към петък пазарната капитализация на Apple беше 4,3 трлн. долара, следвана от Microsoft Corp. с 3,1 трлн. долара и Amazon.com с 2,9 трлн. долара.

Този сезон на отчетите показа как Alphabet се очертава като ярък победител сред големите технологични компании. Тя не само отчете по-силен от очакванията растеж в бизнеса си с търсене и облачни услуги, но и чиповете TPU с изкуствен интелект на компанията станаха ключов притегателен център за клиентите. Скоро те ще бъдат налични за клиенти на Google Cloud, за да управляват собствени центрове за данни, коментира главният изпълнителен директор Сундар Пичай.

Очаква се Alphabet да генерира приходи от около 3 млрд. долара от свързана с TPU инфраструктура през 2026 г. и 25 млрд. долара през 2027 г., коментира анализаторът от Citizens Андрю Буун в бележка до клиенти на 5 май.

„Всичко, което искате“

„Alphabet просто има всичко, което искате, и поради това всички са толкова доволни, че го притежават, тъй като има много начини да спечелите в рамките на изкуствения интелект“, казва Дивяунш Диватиа, анализатор в Janus Henderson Investors. „Между търсенето, чиповете, облачните услуги, YouTube и Gemini компанията печели пари от много източници. Все още харесвам Nvidia, която остава много силна компания, но тя е само производител на чипове“, допълва Диватиа.

Възходът на Alphabet бележи значителен обрат. Преди по-малко от година инвеститорите обръщаха гръб на акциите на компанията, тъй като основният ѝ бизнес с търсачката се считаше за възможна жертва на изкуствения интелект. Това започна да се променя, когато Alphabet се зае да включи AI в търсенията в Google, а Gemini стана един от най-популярните чатботове с изкуствен интелект.

Сега анализаторите бързо увеличават прогнозите си за печалбите. През миналия месец консенсусната прогноза за нетната печалба за 2026 г. на Alphabet нарасна с около 19%, а очакванията за 2027 г. са се повишили с над 7%, сочат събрани от Bloomberg данни.

Въпреки това продължаването на силния ръст на акциите на Alphabet може да е трудно въпреки ентусиазма на Wall Street. Средната целева цена на анализаторите за следващите 12 месеца е около 422 долара, увеличение с 5,4% спрямо края на търговията в петък. Това е значителна промяна за акциите, които поскъпнаха със 160% през последните 12 месеца.

Акциите на Alphabet се доближават до многогодишен връх. Графика: Bloomberg LP

Разбира се, има риск Gemini и други водещи AI модели да бъдат изпреварени от конкуренти. Затрудненията пред акциите на Alphabet миналата година показват колко бързо може да се променят нагласите в ерата на изкуствения интелект.

Книжата на Alphabet се търгуват 28 пъти над прогнозната печалба, което едва ли може да се нарече зашеметяваща оценка от времето на дот-ком балона. Но това е значително над 10-годишното средно равнище на акцията, което е под 21, и е точно около най-високия мултипликатор на компанията от 2008 г. насам.

„Дори и вече да не ги купуваме на безценица, не е неразумно да смятаме, че компанията може да запази или дори да увеличи мултипликатора“, казва О’Нийл от CooksonPeirce. „Няма да се поколебаем да купим от акциите ѝ за нови клиенти“, допълва той.

За да подсили виждането си, той цитира Уорън Бъфет, който казва, че „е много по-добре да купите страхотна компания на добра цена, отколкото добра компания на страхотна цена“. В знак за косвено одобрение Berkshire Hathaway на Бъфет купи дял в Alphabet миналата година в една от малкото инвестиции в технологичния сектор на инвеститора, известен с търсенето си на стойност.

„Въпреки че компанията вече не е никак евтина, цената ѝ е справедлива. Тя несъмнено е страхотна компания“, казва О’Нийл.