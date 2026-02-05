Alphabet планира рекордни разходи в битката за клиенти при изкуствения интелект

Alphabet надмина прогнозите за тримесечните приходи и очерта амбициозен план за капиталови разходи, който далеч надхвърля прогнозите. Компанията ще се възползва от растежа си, за да изгради центрове за данни и инфраструктура, необходими да се превърне в лидер в епохата на изкуствения интелект, съобщава Bloomberg.

Компанията майка на Google заяви, че капиталовите разходи ще достигнат 185 млрд. долара през тази година в сравнение с очакваните от анализаторите 119,5 млрд. долара. Продажбите за четвъртото тримесечие, без плащанията към партньорите, са на стойност 97,23 млрд. долара, надхвърляйки средната прогноза от 95,2 млрд. долара, показват данни, събрани от Bloomberg.

Очакваните разходи за 2026 г. ще надхвърлят сумата, която интернет гигантът е похарчил общо през предходните три години. Но главният изпълнителен директор Сундар Пичай успокои инвеститорите, че разходите са необходими. „Виждаме, че инвестициите ни в изкуствен интелект и инфраструктура стимулират приходите и растежа във всички области“, каза той в изявление от сряда. „Търсенето бе по-използвано от всякога, като изкуственият интелект продължава да стимулира експанзивния момент.“

Приходите на Google Cloud през последния период са скочили с 48% до 17,7 млрд. долара, надминавайки очакванията на анализаторите за 16,2 млрд. долара, а Gemini – моделът за изкуствен интелект на компанията, бързо достига до нови потребители, заяви Alphabet.

Google се опитва да преосмисли бизнеса си за AI епохата, стремейки се да запази навика на потребителите да посещават търсачката му дори когато могат да използват чатботове на конкуренти като OpenAI. Компанията бързо подобри модела си Gemini и го интегрира в продуктите си – усилие, което изискваше огромни инвестиции в центрове за данни и чипове за подобряване на модела и за клиенти на облачни услуги.

Компанията заяви, че огромните ѝ инвестиции в изкуствен интелект – финансиране на нова инфраструктура, изследвания и таланти – са от съществено значение за конкуренцията със съперници като Amazon.com, Microsoft и OpenAI.

Акциите на Alphabet, които са поскъпнали с 61% през последната година, се колебаеха в удължената търговия след отчета. Цената им спадна с до 7,5%, но след това се повиши с повече от 4%, преди отново да се понижи леко в по-късната търговия.

Около 40% от инвестициите на компанията в техническа инфраструктура са свързани с центрове за данни и мрежово оборудване, а 60% – със сървъри, заяви Анато Ашкенази, главен финансов директор на Google, по време на разговор около отчета. Пичай призна, че компанията ще трябва да планира ограниченията за това какво изобщо е възможно, включително по отношение на електроенергията и веригите за доставки.

За да оправдае големите си разходи, Alphabet продължи да демонстрира динамика в облачните си услуги и рекламния си бизнес. Компанията включи Gemini 3, най-новия си модел, във всички свои продукти, включително браузъра Chrome. Приложението Gemini също така отбелязва 750 млн. активни потребители за трите месеца до края на декември в сравнение с 650 млн. за тримесечния период, приключил през септември. Натрупаните поръчки за облачния бизнес – или приходите по договори, които все още не са отчетени – са се удвоили в сравнение с миналата година, достигайки 240 млрд. долара, каза Пичай по време на телеконференцията.

Другите залози на Alphabet, които включват компанията за самоуправляващи се автомобили Waymo и други дружества, отчетоха приходи от 370 млн. долара за четвъртото тримесечие, което е по-малко от миналата година, както и оперативна загуба от 3,6 млрд. долара. Прогнозата на анализаторите бе за загуба от 1,3 млрд. долара.

Компанията заяви, че е допринесла със значителни средства към неотдавнашния кръг на финансиране на Waymo в размер на 16 млрд. долара, който оцени компанията на 126 млрд. долара. Alphabet също така заяви, че разходите за научноизследователска и развойна дейност са се увеличили с 42% благодарение на заплащането на таланти в AI сферата и подкрепата за Waymo.

YouTube, платформата за видео стрийминг на Google, също показа динамика, като Shorts – видеоформатът, който се конкурира с Instagram Reels и TikTok, има средно 200 млрд. преглеждания дневно, заяви компанията. Приходите от реклами и абонаменти в YouTube са надхвърлили 60 млрд. долара през 2025 г.