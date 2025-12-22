Alphabet придобива компания за зелена енергия за 4,75 млрд. долара

Alphabet Inc. се споразумя да закупи разработчика на зелена енергия Intersect Power LLC за 4,75 млрд. долара в брой, плюс съществуващия дълг. Това е една от най-големите сделки на американския технологичен гигант в стремежа му драстично да разшири присъствието си в центровете си за данни, за да захранва своя бизнес с изкуствен интелект (AI), съобщава Bloomberg.

Придобиването има за цел да даде на Google, основно звено на Alphabet, достъп до повече производство на електроенергия за центровете си за данни, тъй като остарелите американски електропреносни мрежи се затрудняват да отговорят на търсенето на енергия, което нараства с подобен темп за първи път от десетилетия благодарение на изкуствения интелект, новите фабрики и цялостната електрификация на икономиката.

Миналата година Google придоби миноритарен дял в доставчика на енергия, като сключи партньорство с Intersect за изграждане на големи енергийни централи до хъб с центрове за данни.

„Intersect ще ни помогне да разширим капацитета си, да работим по-гъвкаво при изграждането на нови енергийни мощности, съобразени с натоварването на новите центрове за данни, и да преосмислим енергийните решения, за да стимулираме иновациите и лидерството в САЩ“, заяви Сундар Пичай, главен изпълнителен директор на Google и Alphabet, цитиран от Bloomberg.

Intersect е разработчик на чиста енергия, подкрепен от частната инвестиционна компания TPG Inc. Тази година фирмата е в тясна връзка с хиперскалери (доставчици на облачни услуги с голяма инфраструктура бел. ред.), предлагащи центрове за данни в Тексас, който главният изпълнителен директор на Intersect Шелдън Кимбър нарича „енергийния Дисниленд“ заради изобилните вятърни и слънчеви ресурси.

Според уебсайта на Intersect компанията има енергийни активи на стойност 15 млрд. долара, които са в експлоатация или в процес на изграждане в САЩ.