Google и Apple посъветваха служителите си с американски визи да ограничат пътуванията в чужбина

Google на Alphabet и Apple посъветваха някои от служителите си с американски работни визи да избягват пътувания в чужбина поради забавяния с до 12 месеца при насрочването на срещи за подпечатване на визи в американските посолства, съобщиха Business Insider и Ройтерс, като се позоваха на вътрешни документи.

Адвокатски кантори, специализирани в имиграционно право и работещи с двете компании, са заявили, че проблемът е свързан с новите изисквания за допълнителни проверки, включително анализ на активността на кандидатите в социланите мрежи. Поради това има риск служители, напуснали територията на САЩ, да не могат да се върнат навреме, ако срещите им бъдат отложени.

Препоръката за ограничаване на пътуванията в чужбина се отнася за притежателите на визи H-1B, H-4, F, J и M, съгласно меморандума на Google. В него се посочва, че някои американски посолства и консулства са изправени пред забавяне на срещите с до една година.

Google и Apple не са отговорили на запитването на Ройтерс за коментар.

Този месец администрацията на президента Доналд Тръмп обяви засилен контрол върху кандидатите за визи H-1B за висококвалифицирани специалисти, включително проверки на профилите им в социалните мрежи.

Програмата за визите H-1B, която се използва широко от технологичния сектор в САЩ за наемане на кадри от страни като Индия и Китай, отново привлече вниманието, след като администрацията на Тръм наложи такса от 100 хил. долара за нови заявления през тази година.

През септември компанията майка на Google, Alphabet, препоръча силно на служителите си да избягват пътувания в чужбина и призова притежателите на визи H-1B да останат в САЩ, показа имейл, видян от Ройтерс.