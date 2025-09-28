Близкият изток може да е големият победител от по-високи такси за визите H-1B в САЩ

Близкият изток може да се превърне в основния бенефициент на плана на американския президент Доналд Тръмп за по-високи такси за визите H-1B, пише CNBC.

Устойчивите усилия на региона на Персийския залив да се превърне в следващия глобален център за изкуствен интелект, който провлича инвестиции за милиарди долари от местни суверенни фондове, глобални компании за частни капиталови инвестиции и големи американски технологични компании, може да му позволят да изпревари други региони, които се надяват да привлекат чуждестранни експерти, засегнати от несигурността.

Инвеститорите подчертаха как правителствата насърчават национални стратегии, съсредоточени върху технологиите, като „Визия 2030“ на Саудитска Арабия и Националната стратегия за изкуствен интелект на ОАЕ, и създават благоприятна бизнес среда за технологичните компании с дългосрочни „златни визи“ за квалифицирани професионалисти, намалени регулации и други стимули за предприемачи.

„Страните от Персийския залив, особено Саудитска Арабия, предлагат едни от най-високите възнаграждения в света, за да привлекат най-добрите таланти в областта на изкуствения интелект от Силициевата долина“, казва Франческо Филия, главен изпълнителен директор на компанията Fasanara Capital.

Филия счита, че технологичните компании са привлечени в Близкия изток от комбинация от високи възнаграждения, благоприятна данъчна среда и възможност да работят по мащабни иновативни проекти.

„Заливът предлага и космополитен начин на живот с висококачествена инфраструктура и достъп до всичко, което Азия може да предложи“, допълва той.

Макар че подробностите около плановете на Белия дом да изисква от компаниите да плащат такса от 100 хил. долара за кандидатури за H1-B остават неясни, се очаква тази мярка да засили войната в света за технологични таланти.

„Технологичните компании в ОАЕ считат гъвкавостта на пазара на труда за наемане на най-добрите чуждестранни таланти за ключово предимство“, коментира Закари Чефарати, основател и изпълнителен председател на групата Dalma Capital.

„Въздействието на нарастващите ограничения за чуждестранните служители в други страни само увеличава относителната привлекателност на ОАЕ като център за таланти“, добавя той.

Великобритания и Европа, чиито технологични сектори изпитват относителна липса на подкрепа и финансиране, може да имат затруднения с привличането на ключови експерти, а често враждебният тон, който преобладава в публичния дебат по въпросите на имиграцията, може да отблъсне възможни кандидати за работа, които пристигат в региона.

„В ОАЕ талантливите хора са посрещани с отворени обятия“, казва Саймън Хопкинс, главен изпълнителен директор на Milltrust International Group. „САЩ и Великобритания си нанесоха вреда с недобре обмислени имиграционни политики. Вниманието трябва да бъде върху елиминирането на нелегалната имиграция, а не върху прогонването на хора с ценен принос за икономическия успех“, допълва той.

Хопкинс отбелязва, че мобилността ще се окаже ключов двигател на световната икономика и в крайна сметка ще спомогне за определянето на победителите и губещите.

Не само трамплин

„Това, което отличава ОАЕ, е способността им да съчетават амбиция с инфраструктура, създавайки среда, в която иновациите се развиват бързо и печелят реална популярност“, казва Амина Тахер, главен маркетингов директор на дигиталната финансова платформа Wio Bank.

ОАЕ, които преди около 15 години се бореха да задържат таланти извън петролната и газовата индустрия, оттогава изгради търговски и финансов център, който се надяват да се конкурира с Лондон и Ню Йорк.

„Все повече таланти в областта на технологиите и финтех виждат региона не само като трамплин, а и като място, където да се развиват, растат и допринасят по значим начин“, казва Тахер.

На преден план в стратегията на ОАЕ са вариантите за виза, вариращи от варианти за творци, хора на свободна практика и самонаети служители до желаната „златна виза“, 10-годишна виза, която не е обвързана с конкретен работодател.

През април Саудитска Арабия представи Национална платформа за умения, чиято цел е да укрепи обучението и развитието на служителите като част от по-широка стратегия за справяне с промените в света, произтичащи от изкуствения интелект и автоматизацията.

„Футуристичният град НЕОМ в Саудитска Арабия и проектите за интелигентни градове, задвижвани от изкуствен интелект, в ОАЕ предлагат уникални мащабни възможности за технологичните професионалисти“, казва Филия. „Работата по изграждането на тези съвременни центрове за данни ще обучи ново поколение, което да подкрепи развитието на градовете, финтех сектора и логистиката, задвижвани от изкуствен интелект“, допълва той.

Задържане на най-добрите таланти

Макар страни като ОАЕ и Саудитска Арабия да могат да се възползват от несигурността около новите трудови политики на Тръмп, не всички таланти ще се стекат към Персийския залив.

Майкъл Стул, управляващ директор на ManpowerGroup UK, казва, че в много от страните от Персийския залив няма значителен път за получаване на гражданство.

„Все още ще се счита, че сте на ръба и не сте част от страната. Затова хората там изпитват лека несигурност“, коментира той.

Войната на Израел срещу „Хамас“ постави държави от Персийския залив като Катар директно в кръстосания огън, което породи съмнения относно стабилността и безопасността на региона за много хора, които искат да се преместят там. Самото географско положение на ОАЕ, която се намира от другата страна на Ормузкия проток спрямо Иран, предизвика опасения това лято, когато Иран и Израел влязоха в пряка престрелка, напомняйки на жителите на Персийския залив, че регионът все още трябва да се бори за стабилността на своите съседи.