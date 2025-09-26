Данъци, визи и добра икономика: Богатите хора в света се насочват към Европа

Европа затвърждава статута си на предпочитана дестинация от богатите хорат по света, тъй като променящите се данъчни режими, геополитическото напрежение и промяната на визовите програми ускоряват преместването на богатство, сочи докладът на консултантската компания Knight Frank European Lifestyle Report.

Допитването сред домакинства с високи доходи в редица региони показва, че политическата стабилност, качеството на живот и доброто управление насочват повече инвеститори, предприемачи и семейства към европейските градове, а Испания, Португалия, Ирландия и Гърция изпъкват като пазарите с най-силен растеж на Стария континент.

Съживяване на градовете

След години на търсене на имоти в морски и алпийски курорти, породено от пандемията, големите градове отново са на мода. Почти половината от хората, които са сменили местожителството си, са избрали живот в града, като Мадрид, Лисабон и Милано се възползват от нараствощото търсене. Уединението, жизнената културна сцена и удобството са посочени като водещи притегателни сили. Крайбрежните ройони са класирани на второ място.

„Купувачите не преследват само красиви гледки или известни места, те оценяват климатичните реалности, новите регулации, приоритетите в начина си на живот и глобалната мобилност“, коментира Марк Харви, ръководител на международните жилищни пазари в Knight Frank. „Престижът все още е от значение, но вече не е единствената ценност“, допълва той.

Данъци, визи и мобилност

Данъчните правила играят все по-централна роля в решенията за преместване, като 59% от анкетираните ги посочват като решаващи фактори. Те се изчакват от трето място миналата година. Данъците върху доходите и имотите оглавяват класацията, следвани от данъците върху капиталовите печалби и богатството. Тези фактори са особено ценени от британските граждани и представителите на поколението Y (родените между 1980 и 2000 г., бел. ред.).

Визовите програми също променят мобилността – половината от анкетираните са заявили, че планират да кандидатстват за европейска виза до пет години, като „Златна виза“ се оказва най-привлекателна. Представителите на поколението Y са изразили най-силен интерес към тези програми.

Начинът на живот също се променя. Повече богати домакинства живеят под наем, преди да купят жилище, като предприемат преместване в средата на живота си, свързано с образование или начин на живот, и разчитат на работа от разстояние. 63% от хората с много високо нетно богатство са заявили, че работят от разстояние, като най-високи са нивата при анкетираните от САЩ, Великобритания и Белгия.

Цифровата инфраструктура вече е от решаващо значение, като 71% от анкетираните са заявили, че достъпът до супербърз интернет би повлиял на избора им на локация.

Макроикономически попътни ветрове

Макроикономическата среда в Европа засилва привлекателността ѝ. Инфлацията рязко се забави, като подкрепя доходите на домакинствата, а Европейската централна банка предприе осем понижения на лихвените проценти, като намали разходите за обслужване на дълга в сравнение със САЩ и Великобритания.

Испания, Португалия, Ирландия и Гърция оглавяват прогнозите за ръст на брутния вътрешен продукт на Стария континент, а Иберийският полуостров изпреварва останалите региони в Европа и от гледна точка на ръст на цените на имотите и обемите от сделки.

„Богатите винаги имат варианти, но никога не са ги упражнявали с такава неотложност и обем“, отбелязва Кейт Евърет-Алън, ръководител на анализите на европейските жилищни пазари в Knight Frank. „Наблюдаваме не само демографска промяна, а и фундаментална промяна на картината в световното богатство“, допълва тя.