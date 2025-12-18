Разработчик на центрове за данни търси 1,3 млрд. долара за проект, свързан с Google

Flash Compute LLC иска да набере 1,28 млрд. долара чрез продажба на облигации от неинвестиционен клас, известни още като junk, за да финансира център за данни, свързан с Google, част от Alphabet Inc., съобщава Bloomberg.

Компанията предлага петгодишни покрити облигации за финансиране на част от Abernathy HPC Campus - център за данни в процес на разработка в Абернати, Тексас. Morgan Stanley управлява сделката, посочва източник, запознат с темата.

Набирането на средства се случва на фона на все по-голямо безпокойство сред инвеститорите относно финансовата основа на златната треска, свързана с изкуствения интелект. Силният интерес към технологията достигна бързо глобални мащаби заради използвания дълг, което поражда опасения, че части от строителството може да прегряват, тъй като разработчиците на центрове за данни продължават да трупат дълг.

Доскоро по-голямата част от заемите идваха от финансиране на инфраструктура и недвижими имоти с инвестиционен клас, но тенденцията сега се разпространява и на пазара на облигации от неинвестиционен клас. Пазарът на високодоходни облигации в САЩ отчита 21 млрд. долара под формата на облигации за финансиране на проекти за центрове за данни през годината, показват данни, анализирани от Bloomberg.

По-рано TeraWulf продаде високодоходни облигации на стойност 3,2 млрд. долара през октомври за разширяване, като Cipher Mining Inc. и Applied Digital Corp. също се възползваха от пазара.

Центърът за данни в Абърнати ще бъде отдаден под наем на Fluidstack с 25-годишен договор за наем, който ще бъде поет от Google.

Очаква се новите облигации да получат оценка от Moody's Ratings Ba3, или три стъпки под инвестиционния клас.