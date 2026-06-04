А. Николов: Забавянето на бюджета означава отлагане на сериозните мерки за 2027 г.

Бюджетът за 2026 г. се бави и това е притеснително. Очаква се правителството да предложи конкретни действия, които да ограничат разрастването на дефицита и дори неговото свиване още с бюджета за 2026 г. Това каза Адриан Николов, старши икономист в Института за пазарна икономика, в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria.

Целта е да не се налагат мерки отвън, които тук не се смятат за най-добрите, посочи той.

„Притеснява ме това, че за момента бюджетът за 2026 г. се бави въпреки първоначалния анонс от новия финансов министър, че той ще бъде изготвен максимално бързо. Забавянето би означавало отлагане на по-сериозните мерки в бюджета за 2027 г.“, коментира експертът, според когото предстои да разберем дали ще има предложения от европейските институции за колективните мерки за България.

По-често тази роля се изпълнява от МВФ като в Румъния, където фондът предложи замразяване на заплатите в публичната сфера, замразяване на пенсии, повишаване на данъците, отбеляза гостът.

Николов коментира, че ако България е в процедура за свръхдефицит до следващия програмен период, има сериозен риск да загуби част от европейското финансиране за кохезия, земеделие и средства от по-новите фондове като този за отбрана. Причината е, че има вариант в следващия програмен период европейските средства да са по-тясно обвързани със спазването на макроправилата и бюджетната дисциплина.

Вчерашният ананос на практика казва, че ЕК препоръчва на Европейския съвет да стартира процедура по свръхдефицит, но формално страната ни все още не е в такава процедура, изтъкна Николов. Ако Съветът на министрите на финансите реши да не стартира процедурата срещу България, тя може да бъде избегната, въпреки че такъв сценарий изглежда по-скоро невероятен, добави той.

След около месец страната ни ще знае дали е влязла официално в процедура по прекомерен дефицит.

„В рамките на половин година европейските институции ще очакват да видят конкретни политики, насочени към свиване на дефицита. Те не очакват да успеем да балансираме бюджета за един фискален период. Важни са най-вече посоката на развитие и мерките, които ще вземе правителството“, посочи икономистът.

Вижте целия коментар във видеото на Bloomberg TV Bulgaria.