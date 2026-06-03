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Правителството ще тегли държавен дълг до 3,8 млрд. евро

Ще се търсят инвеститори на международните пазари, решиха министрите

18:52 | 03.06.26 г.
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Снимка: Investor Media Group
Снимка: Investor Media Group

Министерският съвет ще поеме държавен дълг в размер до 3,8 млрд. евро (3% от прогнозния БВП). Това реши правителството, съобщи пресслужбата на кабинета на Румен Радев.

Предоставена е възможност за поемане на външен държавен дълг и на международните капиталови пазари посредством средносрочната програма за емитиране на дълг на международните пазари, както и на краткосрочен държавен дълг в рамките на размера от 3,8 млрд. евро, който се изплаща до края на текущата бюджетна година.

Поемането на нов дълг се налага във връзка с необходимостта от осигуряване на ресурс за префинансиране на плащанията за изпълнение на националните дейности/инвестиции в заключителния етап от изпълнението на проектите по Националния план за възстановяване и устойчивост.

От изпълнителната власт посочват, че е настъпила рязка и неочаквана промяна в геополитическата обстановка с нарастващи цени на енергоносителите, което оказва негативно влияние върху ликвидната позиция на бюджета и допълнително утежнява разходите по него.

Министерският съвет одобри проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на България за тази година. Правителството прие и Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г., информира пресцентърът на изпълнителната власт.

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Последна актуализация: 18:52 | 03.06.26 г.
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