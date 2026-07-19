Уорш обещава твърд курс срещу инфлацията, но лихвите остават под въпрос

Председателят на Федералния резерв Кевин Уорш настоятелно заяви тази седмица, че централната банка на САЩ наблюдава инфлацията. Изпитанието пред него във връзка с изпълнението на това обещание може би ще дойде скоро, пише Bloomberg.

Очаква се представители на Федералния резерв да не променят лихвените проценти на следващото заседание на Комисията за отворените пазари на 28-29 юли.

Битката обаче, за която Уорш се застъпва, може да достигне кулминация на следващите срещи заради подновения скок на цените на петрола и бума при изкуствения интелект. Тези фактори доведоха до рязко покачване на разходите за технологии и оборудване.

Напрежението е видимо заради серията коментари през изминалата седмица, точно преди представителите на Федералния резерв да влязат в задължителния период на тишина. Някои представители на Фед предупреждават за спешна необходимост от действия, докато други сигнализират, че има време да се изчакат повече данни.

Самият Уорш дирижира този хор с ясно послание: американската централна банка няма толерантност към инфлацията. Постоянните повишения на цените няма да продължат под негово ръководство, а по-добрите от очакваните данни за инфлацията през юни изобщо не означават, че мисията на централните банкери за изпълнена, според него.

Уорш не коментира изрично, че може да се наложи повишаване на лихвите. Това като цяло е труден разговор, особено като се има предвид, че председателят на Фед беше избран за поста от президента на САЩ Доналд Тръмп, който настоява за намаляване на лихвите.

Неговият заместник-председател Филип Джеферсън отива по-далеч в коментарите си. Той казва, че централната банка може да обмисли повишаване на лихвените проценти, ако инфлацията не се охлади скоро.

Губернаторът Лиза Кук добавя, че също е готова да действа, както и че централните банкери имат време да оценят постъпващите данни. Президентът на Федералния резерв на Ню Йорк Джон Уилямс предполага, че инфлацията е достигнала своя връх.

В знак на разделение в рамките на Фед други представители на институцията сигнализират за по-голямо чувство за неотложност.

Председателят на Федералния резерв на Далас Лори Логан призовава за по-високи лихви, докато губернаторът Кристофър Уолър и президентът на Фед в Кливланд Бет Хамак предупреждават, че може да има основания за повишаване на лихвите. Хамак добавя, че за първи път в двугодишния ѝ мандат представители на бизнеса ѝ казват, че Федералният резерв ще трябва да действа, за да овладее инфлацията.

И тримата гласуват за решението за лихвите през юли, т.е. има потенциал за поне някои несъгласия и може би дори за изненада, която би хванала пазарите неподготвени. Все пак и Уорш заяви, че, за разлика от своя предшественик, не е заинтересован да сигнализира на инвеститорите за промени в лихвените проценти предварително.

И все пак, подобно на инвеститорите, повечето анализатори смятат, че увеличение на лихвите в САЩ през юли е малко вероятно.

Въпреки че потребителските цени забавиха ръста си през юни за първи път от шест години и ключов показател за базовата инфлация почти не се промени, според статистиката, отсрочката може да е краткотрайна. Подновяването на военните действия между Иран и САЩ доведе до ново покачване на цените на петрола. Икономистите казват, че ценовият натиск все повече се обуславя от търсенето, свързано с бума на изкуствения интелект.

Междинните избори през ноември представляват още едно усложнение. След като Фед намали лихвите през септември 2024 г., преди последните президентски избори, Тръмп определи това като „политически ход“, насочен към насърчаване на кандидата на демократите Камала Харис. Потенциално увеличение на лихвите от Фед тази есен може да поднови политическия натиск от Белия дом.

Преди да бъде номиниран за председател на Федералния резерв, Уорш очерта пътна карта за понижаване на лихвите, отчасти базирана на потенциалния бум на производителността, стимулиран от изкуствения интелект. Ако обаче ценовият натиск е широкообхватен и постоянен, може да се наложи увеличение на лихвените нива, за да спази той обещанието си да овладее инфлацията.

Даян Суонк, главен икономист в KPMG, коментира, че серията от еднократни повишения на цените, които засегнаха САЩ, може да засили инфлацията. Това няма да остави избор на Федералния резерв, освен да реагира и да започне да отменя намаленията на лихвите, които прокара само преди година.