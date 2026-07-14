Кевин Уорш: Инфлацията ще остане в миналото

Председателят на Федералния резерв Кевин Уорш сигнализира, че ще направи всичко възможно, за да „провежда правилната парична политика“ и да победи инфлацията, която упорито усложнява работата на централната банка на САЩ през последните пет години, предаде CNBC.

В предварително подготвени изявления пред две отделни комисии на Конгреса той повтаря твърдата си позиция срещу инфлацията, като същевременно подчертава силата на американската икономика и ползите от бизнес инвестициите, особено в областта на изкуствения интелект (AI).

„Днес се намираме в повратен момент от историята. От всички нас зависи да посрещнем това предизвикателство“, посочва Уорш в речта си пред Комисията по финансови услуги към Камарата на представителите във вторник. В сряда той ще говори и пред Банковата комисия на Сената.

„Основната цел на Федералния резерв е да провежда правилната парична политика - или да се доближи максимално до нея. Това е нашата ясна и постоянна цел, звездата, по която се ориентираме“, добавя той. „И ако провеждаме правилната политика - а ние ще го направим - инфлационният скок от последните пет години ще остане в миналото.“

Тези изказвания са факт само два месеца след началото на мандата на Кевин Уорш като председател на централната банка. По закон той трябва да се явява два пъти годишно пред Конгреса, за да представи доклад за паричната политика и да отговаря на въпросите на законодателите.

Уорш пое ръководството на Фед, докато инфлацията надхвърля целевото равнище от 2% още от 2021 г. По време на изслушването за утвърждаването му по-рано тази година той нарече инфлацията „въпрос на избор“ и многократно подчерта значението на овладяването на разходите за живот още на първата си пресконференция.

Подобно на своя предшественик Джером Пауъл, Уорш отбелязва, че продължително високата инфлация е „наложила неоправдано тежко бреме върху американските домакинства и бизнеса“, които са били изправени пред повишение на цените във всички сфери, като последният инфлационен скок до голяма степен се дължи на рязкото поскъпване на енергоносителите.

„Макар че месечните колебания в цените са неизбежни - особено в един несигурен свят - основната инфлация в по-дългосрочен план до голяма степен се определя от паричната политика“, заявява той. „Членовете на Фед не проявяват никаква толерантност към трайно ускорената инфлация. Ние сме твърдо решени да възстановим ценовата стабилност.“

По отношение на общото състояние на икономиката Уорш заявява, че тя „продължава да расте със стабилни темпове, демонстрирайки устойчивост въпреки последните събития“.

Той посочва, че най-впечатляващата характеристика на настоящата икономическа среда са бизнес инвестициите.

„Бързият темп на тези инвестиции, който изглежда дори се ускорява, до голяма степен се дължи на изграждането на центрове за данни и огромното търсене на оборудване и софтуер, свързани с изкуствения интелект, които ги изпълват“, казва той.

„Все още не знаем до каква степен икономиката ще се възползва от бума на инвестициите в изкуствения интелект“, добавя Уорш. „Но изглежда неизбежно това, което днес наричаме „инвестиции в AI“, скоро просто да бъде наричано „инвестиции“.“

По-рано Кевин Уорш заяви, че очаква бумът в производителността, породен от изкуствения интелект, да има дезинфлационен ефект - теза, която се оспорва от някои икономисти, както и от част от неговите колеги във Федералния резерв.

На друго място в изявлението си Уорш дава повече подробности за петте работни групи, които е създал, за да извършат цялостен преглед на дейността на Фед. Те ще анализират комуникационната политика, технологичната инфраструктура, баланса на институцията, използваните икономически данни и начина, по който се оценява инфлацията.

Според него тези групи са част от „нова глава във Федералния резерв“ и продължение на „смяната на режима“, която Уорш обеща миналата година в интервю за CNBC. За разлика от предишните си критики към „досегашното ръководство“ на Фед заради институционални проблеми, след встъпването си в длъжност той възприе значително по-примирителен тон.

„За мен е привилегия да се завърна и отново да работя с толкова много талантливи и всеотдайни хора, които имам щастието да наричам свои колеги“, заявява той.