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Европейските пазари балансираха между финансовите отчети и кризата в Близкия изток

Американският президент Доналд Тръмп се отказа от идеята си да събира такса от преминаващите през Ормузкия проток танкери

20:15 | 14.07.26 г.
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Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

Водещите индекси на фондовите пазари в Европа затвориха на зелена територия, обръщайки тенденцията в следобедните часове. Търговията балансираше между добрите финансови резултати за второто тримесечие и напрежението в Близкия изток, пише Morningstar.

Паневропейският Stoxx 600 се повиши с 0,17% до 642,1 пункта. Подкрепа оказа представянето на петролните компании, които записват ръстове на фона на високата цена на петрола. DAX добави 0,13% до 25 147,85 пункта. Във Франция САС 40 достигна до ниво от 8366,85 пункта, което е повишение от 0,03%.

Водещият индекс на Лондонската фондова борса - FTSE 100, се повиши с 0,3 на сто до 10 529,39 пункта.

На петролните пазари цената на петрола забави ръста си, след като стана ясно, че американският президент Доналд Тръмп се отказва от идеята си да взима такса от премиаващите през Ормузкия проток танкери след натиск от страните в Персийския залив. Търговията с европейския "Брент" се извършва на ниво от малко под 85 долара за барел, което е ръст от 1,6%. Цената на американския лек суров петрол WTI се повиши с малко над 1%  и достигна 79 долара барел.

На валутните пазари едно евро се разменя за 1,143 долара. Стойността на британския паунд достигна 1,3385 долара за брой. На търговията оказаха влияние данните за по-слаб от очакваното ръст на инфлацията през юни. Причината са по-евтините горива през миналия месец.

Цената на златото се повиши с 2% до 4066 долара за тройунция.

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Последна актуализация: 20:16 | 14.07.26 г.
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