Индексите на БФБ не намериха посоката при слаба търговия и нисък оборот

Индексите на Българската фондова борса (БФБ-София) търсиха посоката във втората сесия за тази седмица. Водещият SOFIX се понижи с 0,32% и затвори на ниво от 1 250,99 пункта. С най-силни понижения сред компаниите в основния индекс бяха "Адванс Терафонд" АДСИЦ с 2,26% до 1,3 евро, "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ с 1,9% до 2,58 евро и "Сирма груп" АД с 1,28% до 0,77 евро.

С най-силни повишения сред 15-те в SOFIX бяха "Химимпорт" АД с 1,28% до 0,476 евро, "Шелли груп" ЕД с 0,87% до 58 евро и "Смарт Органик" АД с 0,61% до 16,6 евро.

Широкият BGBX40 достигна до ниво от 214,44 пункта, което е повишение с минималните 0,03 на сто. За сметка на това индексът, следящ движението на дружествата със специална инвестиционна цел, BGREIT е на червена територия, изтривайки 0,83% от стойността си до 233,27 пункта. Със загуби затвори и BGTR30. Търговията приключи при ниво от 1067,11 пункта, или спад от 0,07%.

BeamX, следящ движението на малките и средните предприятия, листнати на борсата, записа ръст от 1,71% до 116,83 пункта.

Оборотът днес беше за 455 хил. евро. С най-много бяха "Шелли груп" ЕД с 57 хил. евро, "Монбат" АД с 15 хил. евро и "Адванс Терафонд" АДСИЦ с 13 хил. евро, "Телематик Интерактив България" АД с 11 хил. евро и "Теламатик интерактив България" АД с 10 хил. евро.

С най-много сделки днес бяха "Шелли груп" ЕД с 13, "Монбат" АД с 12, с по 11 при "Сирма груп" АД и "Адванс Терафонд" АДСИЦ и "Софарма" АД.

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